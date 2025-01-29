Share Market के लिए अहम रहेगा फरवरी 2025, निवेशकों के फोकस में ये FACTORS

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारShare Market के लिए अहम रहेगा फरवरी 2025, निवेशकों के फोकस में ये FACTORS

Stock Market: कुछ दिन में फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। यह महीना शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस महीने कई ऐसे फैक्टर्स है जिसका असर बाजार पर पड़ सकता है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स अहम रहने वाले हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 29, 2025 14:03 IST
BlackRock Investment Institute said it is bullish on India’s large caps in the long term, owing to the recent corrections in the space that have made it suitable for investment. 

Share Market News: जनवरी के आखिरी हफ्ते में स्टॉक मार्केच में करेक्शन हुआ है। अब निवेशकों की नजर अगले महीने पर बनी हुई है। शेयर मार्केट के लिए फरवरी का महीना काफी अहम रहने वाले हैं। इस महीने कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। 

अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि फरवरी में शेयर बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स अहम रहेंगे। 

केंद्रीय बजट 2025 (Union Budget 2025)

1 फरवरी 2025 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी। वह इस साल आंठवा बजट पेश करेंगी। इस बजट से निवेशकों को काफी उम्मीद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस में सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा। वहीं सरकार टैक्स में कटौती कर सकती है। बजट में होने वाले एलानों को असर शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा।

आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग (RBI MPC Meet 2025)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर दो महीने में  मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग करती है। आखिरी मीटिंग दिसंबर में हुई थी और अब फरवरी में एमपीसी बैठक होने वाली है। यह बैठक कई मायने से बहुत अहम रहेंगे। दरअसल, यह न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली एमपीसी बैठक है। इसके अलावा इस बैठक में रेपो रेट में कटौती की जा सकती है। फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 पर स्थिर है। बता दें कि फरवरी में तीन दिवसीय एमपीसी बैठक 5 से 7 फरवरी को होगी। बैठक में लिए गए फैसलों का एलान 7 फरवरी 2025 को होगा। 

यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग (US Fed Meeting 2025)

वैश्विक संकेतों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। फरवरी में अमेरिक सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक की मॉनेटिरी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में लिए जाने वाले फैसलों का असर भारतीय शेयर बाजार के साथ बाकी देशों के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। 

मार्केट एनलिस्ट के अनुसार फरवरी में होने वाले फेड मीटिंग में ब्याज दर को स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है।  

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Election 2025)

देश में होने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का असर बाजार पर पड़ता है। फरवरी में राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। चुनावी नतीजों में कौन-सा दल सत्ता में आता है इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है। सी-वोटर के सर्वे विधान के अनुसार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से AAP की वापसी हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
