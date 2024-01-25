Share Market Closed : लगातार 3 दिन बंद रहेगा बाजार, जानिए और कब कब रहेगा बाज़ार बंद

भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी छोटा रहा है। आज गुरुवार को शेयर बाजार के लिए इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन शेयर बाजार में कामकाज हुआ है। 5 दिन के वर्क वीक में सोमवार, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते छुट्टी रही। अब शुक्रवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। गुरुवार के कारोबारी सत्र के बाद लगातार 3 दिन शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा। क्योंकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है।

इस साल कब-कब है शेयर बाजार की छुट्टी

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस साल शेयर बाजार में 14 छुट्टियां हैं।

26 जनवरी 2024 : गणतंत्र दिवस के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

8 मार्च 2024 : महाशिवरात्रि के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

25 मार्च 2024 : होली के अवसर पर शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी।

29 मार्च 2024 : गुड फ्राइडे पर शेयर बाजार बंद रहेंगे।

11 अप्रैल 2024 : ईद-उल-फितर के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

17 अप्रैल 2024 : राम नवमी के चलते शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी।

1 मई 2024 : महाराष्ट्र दिवस के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

17 जून 2024 : बकरी ईद के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

17 जुलाई 2024 : मुहर्रम के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

15 अगस्त 2024 : स्वतंत्रता दिवस के चलते शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा।

2 अक्टूबर 2024 : महात्मा गांधी जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

1 नवंबर 2024 : दिवाली के चलते शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी।

15 नवंबर 2024 : गुरुनानक जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

25 दिसंबर 20254 : क्रिसमस के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।