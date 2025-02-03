Share Market: धांसू रिटर्न के लिए खरीद ले यें शेयर, Brokerage ने कहा 49% तक का मिलेगा रिटर्न

शेयर बाजार (Share Market) में आज दोनों सूचकांक गिरावट के साथ ट्रे़ड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते पेश हुए बजट और आज जारी हुए गिरावट के बीच मुनाफा पाने के लिए ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर खरीदने की सलाह दी है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको एक बार जरूर जान लेना चाहिए कि मुनाफा पाने के लिए कौन-से शेयर सही रहेंगे।

इन शेयर्स से होगी दमदार कमाई

ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्युशनल रिसर्च ने बीएफएसआई सेक्टर (BFSI) की इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर किया है। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर का 52-वीक हाई 110 रुपये और 52 वीक लो61 रुपये है।

सेंट्रल इंस्टीट्युशनल रिसर्च ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस के शेयर BUY रेटिंग दी। फर्म ने नोट में कहा कि कंपनी के शेयर 31 फीसदी तक चढ़ सकते हैं यानी स्टॉक 1680 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि शेयर का 52-वीक हाई 1652 रुपये है।

ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को खरीदने की सलाह दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 73 रुपये का अपसाइड टारगेट दिया है।

कैसा रहा बाजार का कारोबार

आज सुबह से बाजार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट अमेरिका टैरिफ नीतियों के कारण आई है। निवेशकों को उम्मीद था कि बजट के एलानों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1 फीसदी गिर गए। हालांकि, बाद में बाजार ने रिकवरी शुरू कर दी। अंत में सेंसेक्स 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 77,186.74 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,361.05 अंक पर बंद हुआ।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।