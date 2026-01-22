FY26 में तीसरी बार डिविडेंड देगी ये स्मॉल कैप कंपनी? 27 जनवरी को होगा बड़ा फैसला - Details

3,135.77 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) का शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 10:36 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.03% या 2.85 रुपये चढ़कर 143.30 रुपये ट्रेड कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को होगी।

कंपनी ने बताया कि इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों पर विचार कर उन्हें मंजूरी दी जाएगी।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को तीसरा अंतरिम डिविडेंड देने पर भी विचार किया जाएगा।

हाल ही में कंपनी ने बनाई थी नई सब्सिडियरी

हाल ही में कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाने और उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के जरिए निवेश करने को मंजूरी दी है।

इस सब्सिडियरी का प्रस्तावित नाम 'Share India Greyhill Private Limited' रखा गया था या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा स्वीकृत कोई अन्य नाम।

अब कंपनी ने यह भी बताया कि यह सब्सिडियरी 6 जनवरी 2026 को 'Share India Cred Capital Private Limited' के नाम से औपचारिक रूप से इनकॉरपोरेट हो गई है।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।