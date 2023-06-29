बकरीद पर शेयर औैर कमोडिटी बाजार बंद, IPO लिस्टिंग टाइम 6 से घटकर 3 दिन हुआ

scorecardresearch
आज यानी 29 जून को शेयर बाजार बंद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज (BSE) पर बकरीद के अवसर पर कामकाज नहीं होगा। वहीं फॉरेक्‍स और कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में भी आज बंद है। एक दिन पहले यानी बुधवार को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अब कल यानी शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में सामान्‍य कारोबार होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 29, 2023 12:21 IST
आज यानी 29 जून को शेयर बाजार बंद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज (BSE) पर बकरीद के अवसर पर कामकाज नहीं होगा। वहीं फॉरेक्‍स और कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में भी आज बंद है। एक दिन पहले यानी बुधवार को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अब कल यानी शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में सामान्‍य कारोबार होगा। उधर, SEBI ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि IPO लिस्टिंग टाइम 6 से घटाकर 3 दिन दिया है। यानी पहले जो IPO बंद होने के बाद शेयर बाजार में 6 दिन में लिस्ट होता था, अब वो लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। SEBI के इस फैसले से IPO मार्केट में लिस्टिंग प्रोसेस तेज होगी और IPO में शेयर अलॉट नहीं होने की कंडीशन में रिफंड भी जल्दी मिलेगा। SEBI चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि फिलहाल IPO में रिटेल कोटा बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है।

Also Read: रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए बाजार, निफ्टी- सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई

बुच ने ये भी बताया कि फिनफ्सूएंसर्स पर तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है और हम जल्द ही इस पर डिस्कशन पेपर जारी करेंगे। 28 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,050 के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई और ये 499 अंक चढ़कर 63,915 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले इसी महीने 22 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब सेंसेक्स ने 63,601 का स्तर छुआ था। इधर, निफ्टी ने भी 19,011 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद ये भी थोड़ा नीचे आया और 154 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 18,972 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी का ऑलटाइम हाई 18,887.60 था जो उसने 1 दिसंबर 2022 को बनाया था। NSE पर लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी रही। सबसे ज्यादा निफ्टी मेटल और फार्मा चढ़ा। बुधवार की मार्केट रैली से इन्वेस्टर्स की वेल्थ 2.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
abhishek singh1
Jun 29, 2023