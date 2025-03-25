scorecardresearch
शेयर बाज़ार
SG Finserve Share Price: दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला के ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में तूफानी तेजी! 20% तक उछला भाव

SG Finserve के स्टॉक में तेजी दिग्गज निवेशक मधुसूदन मुरलीधर केला (Madhusudan Murlidhar Kela) द्वारा सोमवार 24 मार्च को किए गए ब्लॉक डील के बाद देखने को मिली।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 12:08 IST

SG Finserve Share Price: मंगलवार 25 मार्च को NBFC सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी SG Finserve Ltd. के शेयर में 20% तक की तेजी देखने को मिली जिसके बाद शेयर ने अपने दिन का उच्चतम स्तर 432.65 रुपये को टच किया। 

फिलहाल सुबह 11:55 बजे तक शेयर करीब 14% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। SG Finserve, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी कंपनी है। 

SG Finserve के स्टॉक में तेजी दिग्गज निवेशक मधुसूदन मुरलीधर केला (Madhusudan Murlidhar Kela) द्वारा सोमवार 24 मार्च को किए गए ब्लॉक डील के बाद देखने को मिली। Trendlyne के डेटा के मुताबिक मधुसूदन केला ने कल यानी 24 मार्च को ब्लॉक डील के जरिए SG Finserve में 1.70% की हिस्सेदारी खरीदी है। मधुसूदन केला ने  350.01 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 9.51 लाख शेयर खरीदे हैं।

SG Finserve Share Price

सुबह 11:55 बजे तक शेयर बीएसई पर 13.99% या 50.45 रुपये की तेजी के साथ 411 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

SG Finserve Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 962 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 14587 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

SG Finserve के बारे में 

एसजी फिनसर्व, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ रजिस्टर्ड एक टेक-संचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो बिजनेस फाइनेंसिंग सॉल्यूशन में विशेषज्ञता रखती है। यह डीलरों, डिस्ट्रब्यूटर्स, रिटेलर्स, बायर्स, सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर्स सहित चैनल भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
