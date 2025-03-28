ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में फिर आई तेजी, पहले Railway से मिला बड़ा ऑर्डर; अब मिला नया Patent

गुरुवार के कारोबारी सत्र में Servotech Renewable के शेयर फोकस में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर हरे निशान पर खुले और फिर 127.87 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। करीब 11 बजे कंपनी के शेयर 1.80 फीसदी की तेजी के साथ 125.74 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

advertisement

26 मार्च 2025 को कंपनी ने बताया था कि उसे उत्तर रेलवे की तरफ से पहली बार बड़ा ऑर्डर मिला है। अब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में नई जानकारी दी, जिसके बाद निवेशकों की स्टॉक में दिलचस्पी बढ़ गई।

कंपनी को मिला नया पेटेंट

Servotech Renewable Power System को भारतीय पेटेंट ऑफिस से "System and Method for Peak Shaving" नाम की तकनीक का पेटेंट मिला है। यह पेटेंट 20 साल तक मान्य रहेगा। इस तकनीक से बिजली की ज्यादा मांग को कम किया जा सकता है, जिससे एनर्जी सेविंग होगी और लोगों को कम खर्च में बिजली मिलेगी। इसके अलावा यह तकनीक पावर ग्रिड को स्टेबल रखने में भी मदद करेगी।

Servotech Renewable के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रमन भाटिया ने कहा कि यह पेटेंट उनकी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पेटेंट से हमारी टेकनोलॉजी टीम के मेहनत को पहचान मिली है। यह हमें फ्यूजर की उन्नत ऊर्जा तकनीकों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम आगे भी स्मार्ट और एनर्जी-सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे।

भारतीय रेलवे से मिला बड़ा प्रोजेक्ट

Servotech Renewable को भारतीय रेलवे के लिए पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट मिला है। उत्तर पूर्व रेलवे (NER), लखनऊ डिवीजन ने कंपनी को 2 मेगावाट (MW) सोलर पैनल लगाने का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 20 करोड़ रुपये है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Share Performance)

Servotech Renewable के शेयर ने 2025 में अभी 26 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत 52 फीसदी बढ़ा है। वहीं, तीन साल में इस शेयर ने 1213 फीसदी और पांच साल में 13666 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि Servotech Renewable EV चार्जिंग और सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है।