scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में फिर आई तेजी, पहले Railway से मिला बड़ा ऑर्डर; अब मिला नया Patent

ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में फिर आई तेजी, पहले Railway से मिला बड़ा ऑर्डर; अब मिला नया Patent

दो दिन पहले Servotech Renewable को पहली बार Railway से बड़ा ऑर्डर मिला था। अब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे "System and Method for Peak Shaving" नाम की तकनीक का पेटेंट मिला है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 11:04 IST
Shares of Servotech Power Systems surged about 4 per cent to Rs 78.95 on Monday, commanding a total market capitalization of more than Rs 1,650 crore.
Shares of Servotech Power Systems surged about 4 per cent to Rs 78.95 on Monday, commanding a total market capitalization of more than Rs 1,650 crore.

गुरुवार के कारोबारी सत्र में Servotech Renewable के शेयर फोकस में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर हरे निशान पर खुले और फिर 127.87 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। करीब 11 बजे कंपनी के शेयर 1.80 फीसदी की तेजी के साथ 125.74 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

advertisement

26 मार्च 2025 को कंपनी ने बताया था कि उसे उत्तर रेलवे की तरफ से पहली बार बड़ा ऑर्डर मिला है। अब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में नई जानकारी दी, जिसके बाद निवेशकों की स्टॉक में दिलचस्पी बढ़ गई।

कंपनी को मिला नया पेटेंट

Servotech Renewable Power System को भारतीय पेटेंट ऑफिस से "System and Method for Peak Shaving" नाम की तकनीक का पेटेंट मिला है। यह पेटेंट 20 साल तक मान्य रहेगा। इस तकनीक से बिजली की ज्यादा मांग को कम किया जा सकता है, जिससे एनर्जी सेविंग होगी और लोगों को कम खर्च में बिजली मिलेगी। इसके अलावा यह तकनीक पावर ग्रिड को स्टेबल रखने में भी मदद करेगी।

Servotech Renewable के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रमन भाटिया ने कहा कि यह पेटेंट उनकी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पेटेंट से हमारी टेकनोलॉजी टीम के मेहनत को पहचान मिली है। यह हमें फ्यूजर की उन्नत ऊर्जा तकनीकों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम आगे भी स्मार्ट और एनर्जी-सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे।

भारतीय रेलवे से मिला बड़ा प्रोजेक्ट

Servotech Renewable को भारतीय रेलवे के लिए पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट मिला है। उत्तर पूर्व रेलवे (NER), लखनऊ डिवीजन ने कंपनी को 2 मेगावाट (MW) सोलर पैनल लगाने का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 20 करोड़ रुपये है। 

शेयर की परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Share Performance)

Servotech Renewable के शेयर ने 2025 में अभी 26 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत 52 फीसदी बढ़ा है। वहीं, तीन साल में इस शेयर ने 1213 फीसदी और पांच साल में 13666 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि Servotech Renewable EV चार्जिंग और सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 28, 2025