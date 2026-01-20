ईवी सेक्टर की इस कंपनी ने बनाई पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट, ₹80 से कम है शेयर प्राइस - Details
सोलर और ईवी सेक्टर की इस कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,508.65 करोड़ रुपये है।
1,508.65 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली, सोलर और ईवी सेक्टर की कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।
कंपनी ने बताया कि उसने 'सर्वोटेक फाउंडेशन' नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट (सेक्शन 8) कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
सर्वोटेक फाउंडेशन, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड की CSR गतिविधियों की यूनिट के रूप में काम करेगी। सर्वोटेक फाउंडेशन की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी ₹1,00,000 है, जिसमें ₹10 के 10,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं और इसमें 100% हिस्सेदारी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड की है।
फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह फाउंडेशन रोजगार योग्यता, शिक्षा, उद्यमिता, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में CSR गतिविधियों को बढ़ावा देने और लागू करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।
हाल ही में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में रखा था कदम
हाल ही में कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया था कि उसने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ली है। यह जानकारी कंपनी के सालाना फ्लैगशिप इवेंट SUNKALP में दी गई थी। इस कदम के साथ कंपनी ने अपने क्लीन मोबिलिटी पोर्टफोलियो का दायरा और बढ़ाएगी।
सर्वोटेक ने SULTAN नाम से खास तौर पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए तैयार की गई लिथियम-आयन बैटरी और Zest नाम का एक नया बैटरी चार्जर लॉन्च किया है। यह चार्जर थ्री-व्हीलर OEMs, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए चार्जिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और गाड़ियों का डाउनटाइम कम करने में मदद करेगा।
इसके अलावा कंपनी ने Voltie नाम का 2 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी पेश किया है, जिसे घरों और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है।
Servotech Renewable Share Price
एनएसई पर लिस्ट यह शेयर आज 4.01% या 2.79 रुपये गिरकर 66.80 रुपये पर बंद हुआ।