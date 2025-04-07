Sensex Nifty Stock Market: ट्रंप के टैरिफ के अलावा इन वजहों से धड़ाम हुआ बाजार - जानिए सभी कारण

Sensex Nifty Stock Market: शेयर बाजार में सोमवार का दिन निवेशकों के लिए 'ब्लैक मंडे' साबित हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:32 बजे तक सेंसेक्स 3.83% या 2884.60 अंक गिरकर 72,480.09 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 4.07% या 931.30 अंक गिरकर 21,973.15 अंक पर कारोबार कर रहा था।

भारतीय शेयर बाजार सहित अन्य एशियाई बाजार और ग्लोबल मार्कट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है। लेकिन आज हम आपको इस आर्टिकल में यह बताएंगे की ट्रंप के टैरिफ के अलावा और कौन-कौन से कारणों से बाजार में गिरावट देखने को मिली है।

रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा इन वजहों से टूटा बाजार

चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया

डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर 34% का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता से निवेशकों को घबराहट

टैरिफ लगाने से लोगों को सामान खरीदना महंगा हो जाएगा जिसके कारण लोग कम खरीदारी करेंगे। अगर लोगों ने अपना हाथ खींच लिया तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। यही कारण है कि निवेशकों में इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है।

Nasdaq में मंदी

यूएस मार्केट नैस्डैक इंडेक्स शुक्रवार को अपने हाल के टॉप से 20% से अधिक गिर गया। यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हफ्ते की शुरुआत में व्यापक टैरिफ की घोषणा के बाद आई, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई।

ग्लोबल बिकवाली

भारतीय शेयर बाजारों सहित ग्लोबल बाजारों में तेज गिरावट देखी गई, क्योंकि प्रमुख एशियाई इंडेक्स में भारी गिरावट आई। जापान का निक्केई 7% गिरा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% गिरा और चीन का ब्लू-चिप इंडेक्स करीब 7% गिरा। हैंग सेंग इंडेक्स में 10.5% से अधिक की गिरावट आई।

ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में भारी गिरावट

कमजोर मांग की बढ़ती आशंकाओं के बीच ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड में 6.5% की गिरावट आई, WTI में 7.4% की गिरावट आई, जबकि सोना 2.4% और चांदी में 7.3% की गिरावट आई।

बेस मेटल्स में भी भारी गिरावट देखी गई, जिसमें कॉपर में 6.5%, जिंक में 2% और एल्युमीनियम में 3.2% की गिरावट आई, क्योंकि बढ़ते व्यापार तनाव और मंदी की चिंताओं ने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया।