Sensex 180 अंक गिरा, Nifty 19,400 के नीचे बंद हुआ, जियो फाइनेंशियल टैंक 5%; कोपरान 20% उछला

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 18:46 IST
घरेलू इक्विटी बाजारों ने गुरुवार को यू-टर्न लिया और निचले स्तर पर बंद हुए। मुद्रास्फीति पर संकेतों के लिए व्यापारी शुक्रवार को होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के भाषण का इंतजार करेंगे। दिन के लिए, 30-शेयर पैक बीएसई सेंसेक्स 180.96 अंक या 0.28% गिरकर 65,252.34 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 57.30 अंक या 0.29% गिरकर 19,386.70 पर बंद हुआ। बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों के हरे निशान में बंद होने से व्यापक बाजारों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। इंडिया VIX थोड़ा गिरकर 11.70-स्तर पर आ गया।

Also Read: QIA रिलायंस रिटेल में 8,278 करोड़ का निवेश करेगी

निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स और पीएसयू बैंक सूचकांकों में लगभग एक-एक प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी फार्मा, तेल और गैस और उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांकों में भी गिरावट हुई। इसके विपरीत, निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग एक फीसदी की बढ़त हुई, जबकि एफएमसीजी, मीडिया और रियल्टी सूचकांकों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 50 पैक में, Jio फाइनेंस सर्विसेज में 5 फीसदी की गिरावट आई, जिससे लगातार चौथे सत्र में निचला सर्किट लगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिविस लैबोरेटरीज में 2 से अधिक की गिरावट आई, जबकि पावर ग्रिड, ओएनजीसी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज ऑटो में एक-एक प्रतिशत की गिरावट आई। दूसरी ओर, डीबी कॉर्प में 6 फीसदी से अधिक की गिरावट आई, जबकि रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर, टीएआरसी, शैली इंजीनियरिंग, आलोक टेक्सटाइल, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 5 फीसदी की गिरावट आई। कैंपस एक्टिववियर, एमी ऑर्गेनिक्स और टानला प्लेटफॉर्म्स में से प्रत्येक ने दिन के लिए 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 24, 2023