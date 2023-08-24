QIA रिलायंस रिटेल में 8,278 करोड़ का निवेश करेगी

scorecardresearch
आरआईएल ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि क्यूआईए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से निवेश, पूरी तरह से 0.99 प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी में तब्दील हो जाएगा। 2020 में आरआरवीएल द्वारा विभिन्न वैश्विक निवेशकों से 47,265 करोड़ रुपये की कुल राशि जुटाई गई थी।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 09:41 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर गुरुवार की सुबह फोकस में रहेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) में 8,278 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 

आरआईएल ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि क्यूआईए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से निवेश, पूरी तरह से 0.99 प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी में तब्दील हो जाएगा। 2020 में आरआरवीएल द्वारा विभिन्न वैश्विक निवेशकों से 47,265 करोड़ रुपये की कुल राशि जुटाई गई थी। 

आरआरवीएल की निदेशक ईशा मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी क्यूआईए के वैश्विक अनुभव का लाभ उठाने की उम्मीद कर रही है, आरआईएल ने भारतीय खुदरा क्षेत्र में बदलाव लाते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को एक विश्व स्तरीय कंपनी के तौर पर विकसित किया है।

