सिर्फ 4 दिन में हुई 84,559 करोड़ रुपये की कमाई! HUL के शेयरधारकों की तिजोरी में आए सबसे अधिक पैसे

Sensex Companies MCap: बीते चार कारोबारी दिनों में (10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण शेयर बाजार बंद था) में निवेशकों ने 84,559.01 करोड़ रुपये की कमाई की है। सबसे अधिक फायदा FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी Hindustan Unilever Ltd (HUL) के शेयरधारकों को हुआ है।

न्यूज एंजेसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कारोबारी हफ्ते मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की टॉप 10 में 5 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 84,559.01 करोड़ रुपये बढ़ा है। सबसे अधिक एमकैप HUL का बढ़ा है।

पिछले पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 0.27 प्रतिशत या 207.43 अंक गिरा तो वहीं निफ्टी 0.33 प्रतिशत या 75.9 अंक टूटा है।

इन कंपनियों के एमकैप में पिछले हफ्ते हुई बढ़त

Reliance Industries, Bharti Airtel, Hindustan Unilever, Bajaj Finance और ITC का एमकैप पिछले हफ्ते बढ़ा है।

Hindustan Unilever का एमकैप पिछले हफ्ते 28,700.26 करोड़ रुपये बढ़कर 5,56,054.27 करोड़ रुपये रहा।



Reliance Industries (RIL) का एमकैप पिछले हफ्ते 19,757.27 करोड़ रुपये बढ़कर 16,50,002.23 करोड़ रुपये रहा।



ITC का एमकैप पिछले हफ्ते 15,329.79 करोड़ रुपये बढ़कर 5,27,845.57 करोड़ रुपये रहा।



Bajaj Finance का एमकैप पिछले हफ्ते 12,760.23 करोड़ रुपये बढ़कर 5,53,348.28 करोड़ रुपये रहा।



Bharti Airtel का एमकैप पिछले हफ्ते 8,011.46 करोड़ रुपये बढ़कर 10,02,030.97 करोड़ रुपये रहा।

इन कंपनियों का एमकैप पिछले हफ्ते घटा

HDFC Bank, Tata Consultancy Services (TCS), ICICI Bank, State Bank of India और Infosys का एमकैप पिछले हफ्ते घटा है।

TCS का एमकैप पिछले हफ्ते 24,295.46 करोड़ रुपये गिरकर 11,69,474.43 करोड़ रुपये रहा।



Infosys का एमकैप पिछले हफ्ते 17,319.11 करोड़ रुपये गिरकर 5,85,859.34 करोड़ रुपये रहा।



State Bank of India (SBI) का एमकैप पिछले हफ्ते 12,271.36 करोड़ रुपये गिरकर 6,72,960.97 करोड़ रुपये रहा।



ICICI Bank का एमकैप पिछले हफ्ते 8,913.09 करोड़ रुपये गिरकर 9,34,351.86 करोड़ रुपये रहा।



HDFC Bank का एमकैप पिछले हफ्ते 7,958.31 करोड़ रुपये गिरकर 13,82,450.37 करोड़ रुपये रहा।

सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग