ग्रे मार्केट में छाया Senores Pharmaceuticals IPO, जानिए पैसा बनेगा या नहीं



Senores Pharmaceuticals Ltd. का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) 20 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी IPO के जरिए ₹582 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है।

इश्यू शुरू होने से पहले, कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹260.62 करोड़ जुटाए हैं। कंपनी ने सूचित किया कि उसने 19 दिसंबर को एंकर निवेशकों को ₹391 प्रति शेयर पर 66.65 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। एंकर निवेशकों में शामिल विदेशी और घरेलू संस्थानों में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, गोल्डमैन सैच्स इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस), सोसाइट जनरेल – ODI, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और अन्य शामिल हैं।

IPO की समीक्षा

आनंद राठी: सब्सक्राइब करें

Senores Pharmaceuticals एक श्रृंखला की दवा उत्पादों का डेवलेप और निर्माण करती है, जो मुख्य रूप से अमेरिकी, कनाडा और ब्रिटेन के नियामित बाजारों के लिए होती हैं, जबकि यह उभरते हुए बाजारों को भी सर्विस देती है। कंपनी का 43 देशों में कारोबार है और इसका ध्यान क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल्स, APIs और जटिल विशेष दवाओं पर है। वैल्यूएशन के मामले में ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी उचित मूल्य पर है। इसलिए उसने सार्वजनिक निर्गमन के लिए 'सब्सक्राइब' रेटिंग दी है।

अहमदाबाद स्थित कंपनी ने अपनी प्रारंभिक शेयर बिक्री के लिए ₹372-391 प्रति शेयर की प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद 38 शेयरों के गुणक में बोली लगा सकते हैं।

IPO GMP आज

ग्रे मार्केट में Senores Pharmaceuticals के शेयर वर्तमान में ₹150 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो इश्यू मूल्य पर 38% का प्रीमियम दर्शाता है।

IPO में ₹500 करोड़ के फ्रैश इश्यू और प्रमोटरों और अन्य विक्रेता शेयरधारकों के जरिए ₹82.11 करोड़ मूल्य के 21 लाख शेयरों की बिक्री (OFS) का संयोजन है, जो मूल्य सीमा के अपर प्राइस बैंड पर है। इश्यू का लगभग 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 15% गैर-संस्थागत खरीदारों के लिए और शेष 10% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है।

पैसा का उपयोग

इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अटलांटा स्थित अपनी सुविधा में स्टेराइल इंजेक्शंस के उत्पादन के लिए एक निर्माण सुविधा स्थापित करने, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से अकार्बनिक वृद्धि को समर्थन देने और कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। साथ ही, एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

बिजनेस मॉडल

Senores Pharmaceuticals विशेष और जटिल दवा उत्पादों की पहचान, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है और खुद को कुछ विशिष्ट ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा साझेदार के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी के पास प्रमुख उपचारात्मक क्षेत्रों में कई उत्पाद हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और ब्लडलाइन शामिल हैं।

