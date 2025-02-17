scorecardresearch
Senco Gold Share Price : फिर बिखरा ज्वेलरी स्टॉक! 1 हफ्ते में 32% टूटा भाव, एक्सपर्ट से जानिए अब क्या करें?

दिसंबर तिमाही में कमजोर नतीजों के कारण स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी इस शेयर में फंसे हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 17, 2025 15:00 IST
Senco Gold Share Price

Senco Gold Share Price Target: सोमवार को एक बार फिर से ज्वेलरी स्टॉक Senco Gold Ltd बिखर गया। दोपहर 1:51 बजे तक स्टॉक 11% से अधिक टूटकर ट्रेड कर रहा है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 32% टूटा है। 

दरअसल दिसंबर तिमाही में कमजोर नतीजों के कारण स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी इस शेयर में फंसे हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती हैं। Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने सेनको गोल्ड पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। 

Senco Gold Share Price Target

अंशुल जैन ने सेनको गोल्ड पर अपनी राय देते हुए कहा कि वर्तमान में सेनको गोल्ड काफी कमजोर लग रहा है। एक्सपर्ट ने SELL कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 275 रुपये का दिया है। 

दोपहर 1:51 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 11.34% या 40.55 रुपये पर टूटकर 317.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 11.26% या 40.25 रुपये गिरकर 317.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 

Senco Gold Q3 Results

दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 69.4% गिरकर 33.4 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 109.3 करोड़ रुपये था। हालांकि कंपनी का परिचालन से राजस्व दिसंबर तिमाही में 27.3% बढ़कर 2,102.5 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 1,652.2 करोड़ रुपये था। 

Q3 में कंपनी का EBITDA, सालाना आधार पर 56% गिरकर 79.9 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 181.1 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA मार्जिन भी दिसंबर तिमाही में 3.8% जो एक साल पहले की समान अवधि में 11% था। 

Senco Gold Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 साल में स्टॉक 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

