Newsशेयर बाज़ारSenco Gold Share: धड़ाम हुआ गोल्ड स्टॉक, लोअर सर्किट- वजह?

Senco Gold Share: धड़ाम हुआ गोल्ड स्टॉक, लोअर सर्किट- वजह?

Senco Gold Share: शेयर बाजार में गोल्ड ज्वैलर्स की कंपनी Senco Gold के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार खुलते ही स्टॉक 19 फीसदी गिर गया और बाद में स्टॉक पर लोअर सर्किट लगा।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 14, 2025 11:18 IST
शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में Senco Gold Ltd के शेयरों में 19% तक की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने Q3 में कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। BSE पर Senco Gold का शेयर 18.78% गिरकर ₹363 पर पहुंच गया, जबकि पिछले सत्र में यह ₹446.95 पर बंद हुआ था। सुबह11 बजे के करीब कंपनी के स्टॉक पर 20 फीसदी की गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया। खबर लिखते वक्त कुल 1.17 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिसकी कुल वैल्यू ₹4.44 करोड़ रही।  

Senco Gold Share 52-Week High & Low  

Senco Gold स्टॉक ने 14 मार्च 2024 को 52 सप्ताह का निचला स्तर ₹342.55 छुआ था। वहीं, 7 अक्टूबर 2025 को 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹772 दर्ज किया गया था।  

कमाई में भारी गिरावट (Senco Gold Q3 Result)
  
कंपनी का नेट प्रॉफिट 69.4% घटकर ₹33.4 करोड़ रह गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹109.3 करोड़ था। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी EBITDA 56% गिरकर ₹79.96 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹181.1 करोड़ था।  

हालांकि, कंपनी ने बताया कि तीसरी तिमाही में ऑपरेशनल रेवेन्यू 27.3% बढ़कर ₹2,102.5 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹1,652.2 करोड़ थी।  

Senco Gold के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुवंकर सेन ने कहा,
  
Q3 के दौरान सोने की कीमतों में उच्च अस्थिरता देखी गई, जो सालाना आधार पर 22% और अप्रैल 2024 से 20% बढ़ी। हालांकि, इस अवधि में उपभोक्ताओं की मांग मजबूत बनी रही। Q2 में कस्टम ड्यूटी में कटौती ने Q3 की बिक्री को और मजबूत किया।

Senco Gold Limited के बारे में
  
Senco Gold Ltd भारत की एक प्रमुख ज्वेलरी रिटेल कंपनी है। यह सोने और हीरे के आभूषणों के अलावा चांदी, प्लैटिनम, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों तथा अन्य धातुओं से बने आभूषण भी बेचती है। कंपनी कुल 1,08,000 डिज़ाइन में गोल्ड ज्वेलरी और 46,000 से अधिक डिज़ाइन में डायमंड ज्वेलरी पेश करती है। इसके अलावा, कंपनी कॉस्टयूम ज्वेलरी, सोने-चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन भी बेचती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
