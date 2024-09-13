scorecardresearch
निवेशकों के लिए खुशखबरी! अब इस कंपनी ने Bonus Share देने का किया एलान

Harsh Verma
Sep 13, 2024
बहुत सारे निवेशक अपने निवेश पर बोनस शेयर पाने की संभावना को लेकर उत्साहित रहते हैं। दरअसल बोनस शेयर अतिरिक्त शेयर होते हैं जो मौजूदा शेयरधारकों को उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या के आधार पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाते हैं। अब Mindteck के निवेशकों के लिए गुड न्यूज आई है। कंपनी की ओर से बोनस शेयर देने का एलान किया गया है।

Mindteck कंपनी ने बोनस शेयर पर बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि BSE और NSE से बोनस शेयर को मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने 4 शेयर पर एक बोनस शेयर देने का एलान किया है। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 20 सितंबर 2024 है। जिनके खाते में भी ये शेयर होगा। उन्हें ही बोनस शेयर मिलेगा।

क्या करती है कंपनी?
माइंडटेक इंजीनियरिंग और आई सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग और एंटरप्राइज बिजनेस सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, वायरलेस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा और एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है। कंपनी बीते 16 साल से इस कारोबार में है। कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपये है. कंपनी का शेयर गुरुवार यानि 12 सितंबर 2024 को एक फीसदी बढ़कर 384 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी जारी है. तीन महीने में शेयर 40 फीसदी, एक साल में 200 फीसदी बढ़ा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 13, 2024