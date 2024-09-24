अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर SEBI का बड़ा एक्शन

शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) के बेटे जय अनमोल अंबानी ( Jai Anmol Ambani) पर कड़ी कार्रवाई की है। SEBI की ओर से इस तरह का कदम क्यों उठाया गया है आइये जानते हैं।

क्या है मामला?

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर SEBI ने 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। सेबी का कहना है कि अनमोल ने रिलायंस होम फाइनेंस को कर्ज देने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया। यह मामला कॉर्पोरेट लोन से जुड़ा है, जिसमें उचित जांच-पड़ताल नहीं की गई। सेबी ने ये पेनल्टी रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में बिना जांच पड़ताल के जनरल पर्पस कॉरपोरेट लोन को मंजूरी देने के चलते लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में बताया कि उसने Reliance Home Finance Limited के मामले में चल रही जांच को पूरी हो गई है। रेगुलेटर ने बताया कि उसने जो जांच को पूरा किया है उसमें उसने पाया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया था उन लोगों ने सेबी की लिस्टिंग और डिस्क्लोजर रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अनमोल अंबानी ने सामान्य उद्देश्य के कॉरपोरेट लोन या GPCL लोन को मंजूरी दी थी और वह भी तब जब कंपनी के बोर्ड ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया था कि ऐसे कर्ज को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

और किस पर कार्रवाई?

SEBI ने कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी के पद पर थे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों को 45 दिन के भीतर पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

अन‍िल अंबानी पर हाल में हुई कार्रवाई

यह आदेश तब आया जब अगस्त में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड की हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।