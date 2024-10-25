scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसेबी, बीएसई और अन्य एमआईआई ने सीआईआई चंडीगढ़ फेयर 2024 के 27वें संस्करण की शुरुआत की

सेबी, बीएसई और अन्य एमआईआई ने सीआईआई चंडीगढ़ फेयर 2024 के 27वें संस्करण की शुरुआत की

बीएसई ने आज सेबी के मार्गदर्शन में और एनएसई, सीडीएसएल (CDSL), एनएसडीएल (NSDL), एमसीएक्स (MCX), एमएसईआई (MSEI), एनसीडीईएक्स (NCDEX) व एएमएफआई (AMFI) के सहयोग से सीआईआई चंडीगढ़ फेयर 2024 के 27वें संस्करण की शुरुआत की।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 19:45 IST

बीएसई ने आज सेबी के मार्गदर्शन में और एनएसई, सीडीएसएल (CDSL), एनएसडीएल (NSDL), एमसीएक्स (MCX), एमएसईआई (MSEI), एनसीडीईएक्स (NCDEX) व एएमएफआई (AMFI) के सहयोग से सीआईआई चंडीगढ़ फेयर 2024 के 27वें संस्करण की शुरुआत की।

पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यू.टी. चंडीगढ़ के माननीय राज्यपाल, श्री गुलाब चंद कटारिया ने इस मेले में कैपिटल मार्केट पवेलियन (पूंजी बाजार मंडप) का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, अश्वनी भाटिया, सेबी एनआरओ के रीजनल डायरेक्टर, अमित प्रधान और सभी एमआईआई और एएमएफआई के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अश्वनी भाटिया और अमित प्रधान ने दर्शकों को यह जानकारी दी कि सेबी द्वारा न सिर्फ निवेशकों की सुरक्षा के लिए बल्कि उन्हें शिक्षित करने और लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं। साथ ही अपनी ओर से भी कई मूल्यवान जानकारियां भी साझा की।

advertisement

कैपिटल मार्केट पैवेलियन में लाइव प्रदर्शन, मिनी वर्कशॉप/सेमिनार, बाजार और वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए परस्पर संवाद वाले डिस्प्ले स्क्रीन, शिकायत निवारण हेल्पडेस्क जैसे आकर्षक फीचर्स प्रदर्शित किए गए हैं, साथ ही निवेश को लेकर आम लोगों के ज्ञान का परीक्षण करने और पुरस्कार जीतने के लिए रोमांचक गेम भी हैं।

इस आयोजन का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और व्यक्तियों और बिजनेस के बीच अच्छी तरह से जानकारियों के आधार पर निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देना है। स्टॉल पर आने वाले विजिटर्स को वित्तीय माहौल की बारीकियों को प्रभावी ढंग से समझने के लिए मूल्यवान समझ और टूल्स प्रदान किए गए। सीआईआई चंडीगढ़ फेयर का पवेलियन 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2024 तक खुला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024