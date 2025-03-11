Dividend Stock: हर शेयर पर 1400% का मोटा डिविडेंड! कंपनी ने आज बताया कब है RECORD DATE

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: हर शेयर पर 1400% का मोटा डिविडेंड! कंपनी ने आज बताया कब है RECORD DATE

रिकॉर्ड डेट के साथ-साथ कंपनी ने पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है। कंपनी ने 1400% के डिविडेंड की घोषणा की थी। आज कंपनी का शेयर 1.5% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 12:57 IST

Upcoming Dividend Stock: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन ऑटो सेक्टर की कंपनी Schaeffler India Ltd ने दिसंबर 2024 के समाप्त तिमाही के लिए घोषित डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट जारी कर दिया है। 

रिकॉर्ड डेट के साथ-साथ कंपनी ने पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है। कंपनी ने 1400% के डिविडेंड की घोषणा की थी। आज कंपनी का शेयर 1.5% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा है। 

Schaeffler India Dividend

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 1400% का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 28 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Schaeffler India Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट बताया है। कंपनी ने बुधवार 23 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 23 अप्रैल तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

Schaeffler India Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड की पेमेंट एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के 30 दिनों के अंदर होगी। 23 अप्रैल को ही AGM होना है। 

Schaeffler India Dividend History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2024 में 26 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में 24 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2022 में कंपनी ने 16 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2021 में 38 रुपये का डिविडेंड, जून 2020 में 35 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Schaeffler India Share Price

दोपहर 12:43 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.08% या 68.30 रुपये गिरकर 3210.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर शेयर 2.06% या 67.45 रुपये टूटकर 3,211.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Schaeffler India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 76 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 277 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 11, 2025