Dividend Stock: सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली के बीच इस ऑटो कंपनी ने आज अपने शेयरधारकों को खुशखबरी दी है। ऑटो सेक्टर की कंपनी Schaeffler India Ltd ने दिसंबर 2024 के तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा करते हुए 1400% का डिविडेंड देने की घोषणा की है।

Schaeffler India Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने शेयरधारकों को 1400% का डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 28 रुपये का डिविडेंड देगी।

Schaeffler India Dividend Record Date

कंपनी ने फिलहाल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

Schaeffler India Dividend Payment Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के 30 दिन के अंदर डिविडेंड की पेमेंट करेगी। कंपनी की AGM 30 अप्रैल 2025 को होगी।

Schaeffler India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2024 में 26 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में 24 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2022 में 16 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2021 में 38 रुपये का डिविडेंड और जून 2020 में 35 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Schaeffler India Share Price

बीएसई पर स्टॉक आज 0.99% या 30.45 रुपये टूटकर 3045.85 रुपये पर रहा वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.17% या 35.95 रुपये गिरकर 3,041 रुपये पर रहा।

Schaeffler India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 66 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 249 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।