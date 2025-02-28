scorecardresearch
10 गुना सस्ता हुआ ये शेयर! खरीदने की मची होड़; लगा अपर सर्किट - कीमत 32 रुपये से कम

आज स्टॉक में 2% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 1 साल में 3 गुना कर दिया है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 28, 2025 14:41 IST

Multibagger Stock: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच आज NBFC सेक्टर की इस कंपनी का शेयर 10 गुना सस्ता हो गया। सस्ता होते ही आज स्टॉक में 2% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 1 साल में 3 गुना कर दिया है। इस शेयर का नाम Oasis Securities Ltd है। 

क्यों सस्ता हुआ शेयर?

दरअसल कंपनी के शेयर में आज Stock Split हुआ है। कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करने की घोषणा की थी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

कंपनियां क्यों करती हैं स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।

Oasis Securities Share Price

बीएसई पर आज स्टॉक में 2% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक 0.60 रुपये चढ़कर 30.80 रुपये पर है। 

Oasis Securities Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं स्टॉक पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 31 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

1 साल में तीन गुना हुआ पैसा

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा 3 गुना करते हुए 230 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके अलावा स्टॉक पिछले 2 साल में 434 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 402 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1183 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 28, 2025