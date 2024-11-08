आ गई तारीख! Yes Bank में SBI कब बेच रहा है हिस्सा?

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Yes Bank को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का असर स्टॉक में गिरावट के तौर पर देखा गया। शेयर 3 प्रतिशत गिरकर 20 रुपए पर आ गया।



ईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि Yes Bank में SBI अपनी 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। इस होल्डिंग की वैल्यू ₹18,420 करोड़ के करीब है। यहां तक के बताया गया है कि देश का सबसे बड़ा बैंक अपनी हिस्सेदारी अगले साल मार्च तक बेचने की योजना बना रहा है।

आपको बता दें कि जब Yes Bank की स्थिति काफी खराब हो गई थी, बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए SBI समेत 11 दूसरे बैंकों ने यस बैंक में निवेश किया था। जिनमें ICICI Bank और HDFC Bank शामिल रहे हैं। इन बैंकों के पास Yes Bank में कुल 9.74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इन सभी बैंकों ने मार्च 2020 में बैंकों के कंसोर्शियम का हिस्सा बनकर इसमें निवेश किया था।

हालांकि Yes Bank में लंबे समय से हिस्सेदारी की बिक्री की चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक जापान की Sumitomo Mitsui Banking Corporation और दुबई स्थित Emirates NBD यस बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अगले दौर की बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही बिडर्स ने यस बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है और अब रिजर्व बैंक इस पर अगले आवश्यक कदम उठा रहा है।



