Newsशेयर बाज़ारइस सरकारी बैंक के फैसले से स्टॉक पर दिखेगा असर!

इस सरकारी बैंक के फैसले से स्टॉक पर दिखेगा असर!

देश के सबसे बड़े सरकार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। इसका असर 13 सितंबर को दिख सकता है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 12, 2024 21:46 IST
Public sectors bank (PSB) stocks
देश के सबसे बड़े सरकार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। बैंक ने बताया है कि उसने  Damodar Valley Corporation (DVC) को झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट (800x2 मेगावाट) की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए ₹10,050 करोड़ की मंजूरी दी है।

1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की कुल लागत ₹14,357.74 करोड़ है। इस परियोजना को ऊर्जा मंत्रालय के जरिए साल 2030 तक क्षमता बढ़ाने के तौर चिह्नित किया गया है।

इस परियोजना से क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है और यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करेगी। DVC पहले से ही कोडरमा में 2x500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित करता है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय बिजली की मांग को पूरा करता है।

DVC ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। साल 1948 में स्थापित DVC एक इंटीग्रेटेड पावर प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के 24,235 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
