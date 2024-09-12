इस सरकारी बैंक के फैसले से स्टॉक पर दिखेगा असर!
देश के सबसे बड़े सरकार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। इसका असर 13 सितंबर को दिख सकता है।
देश के सबसे बड़े सरकार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। बैंक ने बताया है कि उसने Damodar Valley Corporation (DVC) को झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट (800x2 मेगावाट) की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए ₹10,050 करोड़ की मंजूरी दी है।
1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की कुल लागत ₹14,357.74 करोड़ है। इस परियोजना को ऊर्जा मंत्रालय के जरिए साल 2030 तक क्षमता बढ़ाने के तौर चिह्नित किया गया है।
इस परियोजना से क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है और यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करेगी। DVC पहले से ही कोडरमा में 2x500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित करता है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय बिजली की मांग को पूरा करता है।
DVC ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। साल 1948 में स्थापित DVC एक इंटीग्रेटेड पावर प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के 24,235 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है।