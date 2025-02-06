SBI Q3 Result: सबसे बड़े सरकारी बैंक ने जारी किया नतीजा, रिज्लट से निराश हुए निवेशक

SBI Q3 Result: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चालू कारोबारी वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस नतीजे में कंपनी ने अपने मुनाफे, एनपीए और EBITDA की जानकारी दी है। एसबीआई के तिमाही नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं आए है। इस कारण नतीजे आने के बाद एसबीआई के शेयर लाल निशान पर पहुंच गए।

बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले एसबीआई के शेयर (SBI Share Price) 1.72 प्रतिशत गिरकर 752.90 रुपये पहुंच गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर का इंट्रा-डे हाई 770.85 रुपये रहा और लो लेवल 750.05 रुपये रहा। सुबह 9.15 बजे स्टॉक 769.00 रुपये पर खुला था और बुधवार को शेयर 766.05 रुपये पर बंद हुआ था।

कैसा है बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (SBI Q3 Result)

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा ₹16,891 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹9,164 करोड़ था। सालाना आधार पर बैंक के प्रॉफिट में 84 फीसदी की बढ़त हुई।

SBI ने बताया कि दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर बैंक के NII में सुधार आया है। पिछले वित्त वर्ष में बैंक का NII ₹39,816 करोड़ था जो इस साल की दिसंबर तिमाही में ₹41,446 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 327 फीसदी से घटकर 3.15 फीसदी हो गया। वहीं, बैंक का लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ा हैय़

शेयर का हाल (SBI Share Performance)

पिछले एक साल में एसबीआई के शेयर में 15 फीसदी की तेजी आई हैं। बीते छह महीने से शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बीएसई के डेटा अनुसार एसबीआई का मार्केट कैप 6.7 लाख करोड़ रुपये है। एसबीआई शेयर का 52 वीक हाई 912.00 रुपये और 52 वीक लो 655 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

