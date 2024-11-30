scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSBI Mutual Fund: इस एसबीआई के इन फंड्स ने दिया बंपर रिटर्न

SBI Mutual Fund: इस एसबीआई के इन फंड्स ने दिया बंपर रिटर्न

आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश का एक पॉपुलर और भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। यह बेहतर रिटर्न, तरलता और पोर्टफोलियो के विविधीकरण का मौका देता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जो निवेशकों के लिए कई फायदेमंद योजनाएं पेश करता है। आइए, कुछ खास फंड्स और उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं:

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 30, 2024 14:26 IST
SBI Mutual Fund's,
SBI Mutual Fund: इस एसबीआई के इन फंड्स ने दिया बंपर रिटर्न

आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश का एक पॉपुलर और भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। यह बेहतर रिटर्न, तरलता और पोर्टफोलियो के विविधीकरण का मौका देता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जो निवेशकों के लिए कई फायदेमंद योजनाएं पेश करता है। आइए, कुछ खास फंड्स और उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं:

advertisement

1. एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

शुरुआत: 6 जुलाई 2007
पिछला 1 साल का रिटर्न: 32.35%
पिछले 10 साल का रिटर्न: 16.28%

अगर आपने 15 साल तक हर महीने ₹10,000 का SIP किया होता, तो यह राशि बढ़कर ₹71,59,243 हो जाती।

प्रमुख निवेश क्षेत्र: ऊर्जा, निर्माण, सेवा, धातु और खनन।
टॉप होल्डिंग्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, भारती एयरटेल, श्री सीमेंट और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज।

2. एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

पिछला 1 साल का रिटर्न: 40.70%
पिछले 10 साल का रिटर्न: 14.65%

15 साल तक ₹10,000 के SIP से निवेश बढ़कर ₹73,47,727 हो जाता।

प्रमुख निवेश क्षेत्र: वित्तीय, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा।
टॉप होल्डिंग्स: एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल और टोरेंट पावर।

3. एसबीआई कॉन्ट्रा फंड

पिछला 1 साल का रिटर्न: 30.94%
पिछले 10 साल का रिटर्न: 16.09%

15 साल तक ₹10,000 के SIP से निवेश बढ़कर ₹77,09,485 हो जाता।

प्रमुख निवेश क्षेत्र: वित्तीय, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा।
टॉप होल्डिंग्स: एचडीएफसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, निफ्टी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज।
अन्य एसबीआई सेक्टोरल फंड्स

4. एसबीआई हेल्थकेयर ऑपर्च्युनिटीज फंड:

पिछला 1 साल का रिटर्न: 43.23%
15 साल के SIP के बाद निवेश बढ़कर ₹79,40,582 हो सकता है।

एसबीआई कंजम्पशन ऑपर्च्युनिटीज फंड:

पिछला 1 साल का रिटर्न: 29.28%
15 साल के SIP के बाद निवेश बढ़कर ₹86,62,063 हो सकता है।

5. एसबीआई टेक्नोलॉजी ऑपर्च्युनिटीज फंड:

पिछला 1 साल का रिटर्न: 35.56%
15 साल के SIP के बाद निवेश बढ़कर ₹90,85,892 हो सकता है।

निवेश से पहले सलाह:

म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के साथ आता है। किसी भी योजना में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करते समय सावधानी बरतें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 30, 2024