scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSBI Life Share Price: Q4 रिजल्ट के बाद ताबड़तोड़ तेजी! दिग्गज ब्रोकरेज ने बदला टारगेट प्राइस - DETAILS

SBI Life Share Price: Q4 रिजल्ट के बाद ताबड़तोड़ तेजी! दिग्गज ब्रोकरेज ने बदला टारगेट प्राइस - DETAILS

आज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने तिमाही नतीजों के बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 12:29 IST

SBI Life Share Price:  देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई की इंश्योरेंस आर्म, SBI Life Insurance Company Ltd के शेयर की कीमत में शुक्रवार को सुबह के कारोबार में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद पेश किए गए Q4 रिजल्ट के बाद आई है। इस बीच आज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने तिमाही नतीजों के बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। 

advertisement

SBI Life पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में बताया कि मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 26 में एजेंसी चैनल के माध्यम से करीब 25% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज ने कहा कि एजेंसी चैनल में वृद्धि के साथ-साथ, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Banca चैनल वित्त वर्ष 26 में करीब 10% चढ़ेगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि ULIP कारोबार का हिस्सा मुख्य रूप से अस्थिर इक्विटी बाजारों के कारण कम रहा है। मैनेजमेंट ने इस बात को हाइलाइट किया है कि एसबीआई लाइफ यूलिप से अलग अपने प्रोडक्ट मिक्स में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। 

ब्रोकरेज ने अपने पिछले वैल्यूएशन 2.1x FY26E EV को बदलकर 2.1x FY27E EV कर दिया है। 

SBI Life Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 1850 रुपये से बढ़ाकर 1900 कर दिया है। 

SBI Life Share Price

दोपहर 12:16 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.29% या 69 रुपये चढ़कर 1,677.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.20% या 67.65 रुपये की तेजी के साथ 1676.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

SBI Life Q4FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट YoY आधार पर 0.3% बढ़कर 813.5 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 810.8 करोड़ रुपये रहा। 

Q4 में कंपनी का रिन्यूअल प्रीमियम YoY आधार पर 13,003.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,680.3 करोड़ रुपये रहा। 

SBI Life Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ाहै। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 53 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 146 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 25, 2025