SBI की ये कंपनी जल्द करेगी डिविडेंड का ऐलान, RECORD DATE हुआ तय - DETAILS

SBI Life Dividend Record Date: एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI Life Insurance Company Ltd ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर सकती है।

SBI Life Dividend 2025

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि SBI Life के बोर्ड मेंबर्स आगामी 28 फरवरी को वित्त वर्ष 25 के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करने के लिए बैठक करेंगे।

SBI Life Dividend Record Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए शुक्रवार 7 मार्च 2025 का दिन तय किया है।

SBI Life Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले कंपनी ने मार्च 2024 में 2.7 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2023 में 2.5 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2021 में 2.5 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2019 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।

SBI Life Share Price

बीएसई पर स्टॉक 0.60% या 9 रुपये टूटकर 1485.95 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.76% या 11.40 रुपये गिरकर 1,484 रुपये पर रहा।

SBI Life Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है लेकिन पिछले 3 महीने में सपाट रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 61 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

SBI Life Q3 Results

दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 71.2% बढ़कर 551 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 322 करोड़ रुपये था। Q3 में कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम सालाना आधार पर 11.3% बढ़कर 24,828 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 22,317 करोड़ रुपये था।