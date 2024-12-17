SBI Clerk notification 2024 के लिए निकली बंपर नौकरियां! कैसे करें APPLY, कब है LAST DATE

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक ने इस जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आधिकारिक साइट पर SBI क्लर्क 2024-25 भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स (ग्राहक सहायता और बिक्री)/ Junior Associates (Customer Service and Sales) के लिए 13,735 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती देश भर में SBI की शाखाओं के लिए की जा रही है।

advertisement

आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और यह 7 जनवरी 2025 तक चलेगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी 2025 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा मार्च/अप्रैल 2025 में होगी। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers/current-openings पर जाएं।

होमपेज पर "Recruitment of Junior Associates (Customer Service and Sales)" पर क्लिक करें।

अब, ऑनलाइन आवेदन सेक्शन में जाकर नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।

सभी सही जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र को एक बार चेक करके सबमिट करें।

आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें या उसका प्रिंट आउट लें।

वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार सीधे यहां दिए गए लिंक (https://ibpsonline.ibps.in/sbidrjadec24/) पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

SBI Clerk Recruitment Selection प्रक्रिया

SBI क्लर्क भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी - प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary) और मुख्य परीक्षा (Main)।

Phase-I: Preliminary Examination प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 100 अंक होंगे। इस परीक्षा का समय एक घंटा होगा। इसमें अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न, संख्यात्मक क्षमता (Numerical Ability) से 35 प्रश्न और तर्क क्षमता (Reasoning Ability) से 35 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की माइनस मार्किंग होगी।

Phase-2: Main Examination प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसमें कुल 190 प्रश्न होंगे, जिनमें 200 अंक होंगे। इस परीक्षा का समय 2 घंटे 40 मिनट होगा। इसमें सामान्य/वित्तीय जागरूकता (General/Financial Awareness) से 50 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी (General English) से 40 प्रश्न, मात्रात्मक अभियोगिता (Quantitative Aptitude) से 50 प्रश्न और तर्क क्षमता एवं कंप्यूटर अभियोगिता (Reasoning Ability & Computer Aptitude) से 50 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में भी गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग की व्यवस्था है। दोनों परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होंगी।