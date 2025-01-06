SBI Card Share पर आई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट, अपडेट हुआ टारगेट प्राइस तो बढ़ गया शेयर का भाव

सोमवार के कारोबारी सत्र में SBI Card शेयरों में करीब 5 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी शुरुआती कारोबारी सेशन में थी, बाद में शेयर सीमित दायरे में कारोबार करने लगे। अब सवाल आता है कि शेयरों में तेजी क्यों आई? इसका जवाब है कि हाल में दो ब्रोकरेज फर्म ने SBI Card का शेयर प्राइस टारगेट (SBI Card Share Price Target) अपग्रेड किया है। वर्तमान में कंपनी के शेयर लिस्टिंग प्राइस से 26 फीसदी गिरकर कारोबार कर रहे हैं।

खबर लिखते वक्त एसबीआई कार्ड के शेयर (SBI Card Share Price) 1.17 फीसदी की तेजी के साथ 731.55 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रही थी।

क्या है नया शेयर प्राइस टारगेट (SBI Card Share New Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Nuvama और Nomura ने शेयर को 'खरीदने' की सलाह दी है। कंपनी के शेयर का प्राइस टारगेट 625 रुपये से बढ़ाकर 825 रुपये कर दिया गया है। जापानी ब्रोकरेज फर्म Nomura ने कहा कि FY23 के बाद से मेट्रोसिटी में डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की संख्या में तेजी आई है। अब 8 बड़े शहरों में भी एसबीआई कार्ड के डेबिट और क्रेडिट कार्ड में तेजी आएगी। एसबीआई कार्ड यूजर की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उसका सकारात्मक असर कंपनी के शेयर पर पड़ रहा है।



Nomura ने इसके आगे कहा कि अगर वित्त वर्ष 2025-26 में रेपो रेट में कटौती होती है तो इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट एसबीआई कार्ड पर पड़ सकता है।

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने भी एसबीआई कार्ड के शेयर प्राइस टारगेट को 620 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 820 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। वहीं निवेशकों को 'BUY' की सलाह दिया है। Nuvama का मानना है कि आरबीआई (Reserve Bank Of India-RBI) द्वारा ब्याज दर में कटौती का लाभ कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा चालू कारोबारी साल की चौथी तिमाही में कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट में सुधार देखने को मिला है।

शेयर की परफॉर्मेंस (SBI Card Share Performance)

एसबीआई कार्ड के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 5 फीसदी का अधिक रिटर्न दिया है। वहीं, बीते छह महीने में शेयर में 1 फीसदी से कम की गिरावट आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।