SBI Cards Share Price: 6% से ज्यादा टूटा भाव! Axis Securities ने दिया BUY कॉल, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया

SBI Cards Share Price: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच SBI Cards and Payment Services Ltd के स्टॉक में भी जोरदार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्टॉक आज 6% से ज्यादा टूटकर अपने इंट्राडे लो 864.80 रुपये को टच किया है।

इस भारी गिरावट के बीच आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए रेटिंग को अपग्रेड कर Hold से BUY कर दिया है। चलिए जानते हैं Axis Securities ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस कितना दिया है।

SBI Cards Share Price

सुबह 10:46 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.46% या 59.90 रुपये टूटकर 867 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.43% या 59.55 रुपये गिरकर 867 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

SBI Cards पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसबीआई कार्ड के मैनेजमेंट को विश्वास है कि आने वाली तिमाहियों में क्रेडिट कॉस्ट में कमी जारी रहेगी, जिससे एसबीआईसी की इनकम ग्रोथ में मदद मिलेगी।

ब्रोकरेज ने कहा कि क्रेडिट लागत में तेज गिरावट स्टॉक में रिरेटिंग की जरूरत है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष FY26/27E में क्रेडिट लागत में काफी कमी आएगी और वित्त वर्ष 25 में यह 9.5% रहेगी।

ब्रोकरेज ने अपने पूर्व के वैल्यूएशन 24x Sep’26E EPS को बदलकर 26x FY27E EPS कर दिया है।

SBI Cards Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने Hold रेटिंग को अपग्रेड करते हुए BUY कॉल दिया है और टारगेट प्राइस को 780 रुपये से बढ़ाकर 1050 रुपये कर दिया है।

SBI Cards Q4 Results

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 19.4% की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 662.4 करोड़ रुपये से कम होकर 534.2 करोड़ रुपये रह गया।

प्रॉफिट में गिरावट के बावजूद, परिचालन से राजस्व पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़कर 4,674 करोड़ रुपये हो गया।