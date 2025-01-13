इस 43 रुपए के शेयर पर SBI और LIC बुलिश! अब 13 जनवरी को होने जा रही है बोर्ड मीटिंग

सोमवार को Paisalo Digital Ltd के शेयरों में 0.4 प्रतिशत का उछाल आया और यह Rs 44 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जबकि इसका पिछले बंद Rs 43.83 प्रति शेयर था। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस Rs 99.63 प्रति शेयर और न्यूनतम Rs 40.40 प्रति शेयर है।

Paisalo Digital Limited ने घोषणा की है कि उसके निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 15 जनवरी 2025 को होगी, जिसमें कंपनी के विदेशी करेंसी कंवर्टिबल बांड्स (FCCBs) के कुछ हिस्से के रूपांतरण के बाद इक्विटी शेयरों के आवंटन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक से पहले कंपनी ने इन FCCBs के रूपांतरण पर इक्विटी शेयरों के आवंटन को लेकर एक समिति बैठक का आयोजन भी किया है।

Paisalo Digital Limited, एक प्रमुख NBFC है। जिसके तहत कंपनी ने दो सालों में 3,400 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन किए हैं और इसके ग्राहक आधार में 59 लाख से अधिक ग्राहक शामिल हैं। यह सफलता वित्तीय समावेशन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो प्रमुख बैंकों जैसे SBI और Bank of India के साथ रणनीतिक साझेदारी और बिजनेस संवाददाताओं के मजबूत नेटवर्क के जरिए संचालित है।

कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो Paisalo Digital Limited एक NBFC है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। यह भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक मजबूत वितरण नेटवर्क के साथ एक प्रसिद्ध सूचीबद्ध एनबीएफसी है। अब तक 65 लाख से अधिक ग्राहकों और 3275 टचपॉइंट्स के साथ Paisalo क्रेडिट वितरण सेवाओं और इनकम जनरेशन लोन के प्रशासन में अग्रणी है।

सितंबर 2024 तक SBI Life Insurance Co. Ltd का 9.92 प्रतिशत, State Bank of India (SBI) का 1.23 प्रतिशत और Life Insurance Corporation of India (LIC) का 1.35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी का मार्केट कैप 3,800 करोड़ रुपये से अधिक है। तिमाही और सालाना परिणामों में कंपनी ने सकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सितंबर तक कंपनी के प्रमोटरों ने 45,19,710 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 52.38 प्रतिशत कर लिया है, जबकि जून 2024 में यह 51.66 प्रतिशत थी। शेयर अपने 52 वीक के न्यूनतम प्राइस Rs 40.40 प्रति शेयर से 8.9 प्रतिशत ऊपर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।