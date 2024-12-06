scorecardresearch
Samvardhana Motherson का बड़ा कदम, खरीदने जा रही है जापानी कंपनी

ऑटो कंपोनेंट्स निर्माता Samvardhana Motherson Ltd. ने जापान स्थित एत्सुमिटेक में 95% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। ये डील $57 मिलियन पूरी नकद में हुई है।

ऑटो कंपोनेंट्स निर्माता Samvardhana Motherson Ltd. ने जापान स्थित एत्सुमिटेक में 95% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। ये डील $57 मिलियन पूरी नकद में हुई है। शुक्रवार यानि 6 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में समवर्धन ने कहा कि यह डील अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक पूरी होने की संभावना है।

डील के हिस्से के रूप में एत्सुमिटेक के जरिए स्थापित एक विशेष उद्देश्य कंपनी (SPC) पहले मौजूदा शेयरधारकों से 51.99% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसमें न्यूनतम 48.02% हिस्सेदारी हासिल की जानी है।

समवर्धन मोटर्सन ने कहा कि वर्तमान में SPC ने मौजूदा शेयरधारकों से 51.99% हिस्सेदारी में से 31.75% हिस्सेदारी पहले ही खरीद ली है। अगर न्यूनतम सीमा हासिल नहीं होती है, तो डील आगे नहीं बढ़ेगी।

इसके बाद Samvardhana Motherson Ltd. जरूरी रेग्युलेटरी मंजूरी हासिल करने के बाद SPC से हिस्से खरीदेगा। यह डील वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही तक पूरी हो सकती है। इस डील के बाद कंपनी एत्सुमिटेक में सबसे बड़ा हिस्सेदार बन जाएगी और उसे एत्सुमिटेक के बोर्ड का पुनर्गठन करने का अधिकार भी मिलेगा।

एत्सुमिटेक होंडा मोटर्स के शेयरों का बायबैक भी शुरू करेगा। इसके बाद समवर्धन मोटर्सन लक्ष्य कंपनी में 95% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि होंडा मोटर्स बाकी हिस्सेदारी रखेगा।

बायबैक के दिन समवर्धन मोटर्सन होंडा मोटर से एत्सुमिटेक इंडोनेशिया में 49% हिस्सेदारी और खरीदेगा। एत्सुमिटेक उच्च सटीकता वाले मशीन कॉम्पोनेंट्स का उत्पादन करता है, जिसमें गियर शिफ्टर्स, चेसिस और ट्रांसमिशन पार्ट्स चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों के लिए होते हैं। इसकी सात देशों में नौ सुविधाएं हैं, जिसमें जापान, चीन, यूएस, मेक्सिको, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं।

यह अधिग्रहण समवर्धन मोटर्सन को जापानी ओईएम (ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) के साथ अपने बिजनेस का हिस्सा बढ़ाने में मदद करेगा। यह कंपनी को नए उत्पाद लाइनों और नए भौगोलिक क्षेत्रों जैसे वियतनाम में दो-पहिया क्षेत्र में प्रवेश करने में भी मदद करेगा।

समवर्धन मोटर्सन डील के बाद ग्लोबल मेटल और मशीनिंग क्षमताओं तक भी पहुंच प्राप्त करेगा। इस डील को जापान के मर्जर नियंत्रण प्राधिकरण से मर्जर नियंत्रण मंजूरी की आवश्यकता होगी। समवर्धन मोटर्सन के शेयर दिन के उच्चतम स्तर से नीचे हैं, वर्तमान में ₹168.82 पर 1.2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
