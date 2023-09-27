Sai Silk Kalamandir के शेयरों में बढ़त, क्या आपको स्टॉक रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए?

बुधवार को दलाल स्ट्रीट पर धीमी शुरुआत के बाद Sai Silk Kalamandir के शेयरों में कुछ खरीदारी देखी गई। हालाँकि, इसके पहले कारोबारी सत्र के दौरान खरीदारी सीमित थी, लेकिन स्टॉक को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त थी। आज सुबह साई सिल्क ने स्टॉक एक्सचेंजों पर 4 प्रतिशत के प्रीमियम पर अपनी शुरुआत की।

साई सिल्क (कलामंदिर) ने 67 शेयरों के लॉट साइज के साथ 210-222 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए गए थे। 1,201 करोड़ रुपये का इश्यू 20-22 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था और तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान इसे कुल मिलाकर 4.47 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

"कंपनी बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। कंपनी का इक्विटी पर लगभग 28 प्रतिशत का रिटर्न है, जिससे स्टॉक को उच्च मूल्यांकन पर बनाए रखने की संभावना है। इसलिए, हम कंपनी पर सकारात्मक बने हुए हैं और निवेशकों को स्टॉक बनाए रखने की सलाह देते हैं।

Disclaimer: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।