scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार Q2 नतीजों से इस ₹31 के स्टॉक में छप्परफाड़ तेजी!

Q2 नतीजों से इस ₹31 के स्टॉक में छप्परफाड़ तेजी!

Sagility India के शेयरों में मंगलवार यानि 26 नवंबर को BSE पर 10 प्रतिशत का उछाल देखा गया और स्टॉक ने ₹31.52 के स्तर पर अपर सर्किट लगाया। आइये जानते हैं इस तेजी का कारण क्या है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 26, 2024 16:34 IST

Sagility India के शेयरों में मंगलवार यानि 26 नवंबर को BSE पर 10 प्रतिशत का उछाल देखा गया और स्टॉक ने ₹31.52 के स्तर पर अपर सर्किट लगाया। यह उछाल कंपनी के जरिए Q2FY25 में अपने एडजस्टेड टैक्स के बाद के मुनाफे (PAT) में 236 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद आया।

advertisement

Sagility India  के शेयर ₹30.01 पर खुले, जबकि पिछले दिन का बंद ₹28.66 थे और फिर 10 प्रतिशत बढ़कर ₹31.52 तक पहुंच गए। कंपनी ने जानकारी दी कि उसका Q2FY25 कंसो PAT ₹117.34 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में ₹34.96 करोड़ से 236 प्रतिशत अधिक था। इस दौरान, ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹1,325 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹1,094.10 करोड़ था यानि 21 प्रतिशत का सालाना इज़ाफा हुआ। सागिलिटी इंडिया, जो अमेरिकी हेल्थकेयर इंडस्ट्री में ग्राहकों के लिए टेक्नोलॉजी-समर्थित बिजनेस समाधान और सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने बताया कि उनका EBITDA ₹316.5 करोड़ रहा, जो 20.3 प्रतिशत का सालाना इज़ाफा दर्शाता है। हालांकि EBITDA मार्जिन Q2FY25 में 23.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 24.1 प्रतिशत था।

सागिलिटी इंडिया का आईपीओ जो ₹2,106.60 करोड़ का था, 5 से 7 नवंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था। आईपीओ की कीमत ₹28-30 प्रति शेयर रखी गई थी, और यह 12 नवंबर को ₹31.06 पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 3.53 प्रतिशत अधिक था। कंपनी का 52 वीक हाई ₹32.90 और 52 वीक लो ₹27.02 रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 26, 2024