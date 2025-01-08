फोकस में RVNL शेयर, 6 महीने की गिरावट के बाद आज स्टॉक ने पकड़ी रफ्तार

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस गिरावट भरे कारोबार के बीच Railway Stock फोकस में बने हुए हैं। मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद RVNL ने अहम जानकारी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने दुबई बेस्ड GBH International Contracting LLC (GBHIC) के साथ MOU साइन किया है।

advertisement

खबर लिखते वक्त RVNL के शेयर 0.44 फीसदी की बढ़त के साथ 418.30 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और दुबई स्थित जीबीएच इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी (जीबीएचआईसी) के साथ मिलकर जीसीसी देशों में सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर अवसरों का पता लगाएगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले 6 महीने से RVNL के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो बीते 6 महीने में स्टॉक ने करीब 26 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयर ने 130.72 फीसदी का धमाकेदार रिटर्न दिया है। RVL शेयर का 52-वीक हाई 647.00 रुपये और 52-वीक-लो 181.30 रुपये है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का एम-कैप 87,216.39 करोड़ रुपये है।

बाकी रेलवे स्टॉक के हाल

आज के कारोबारी सत्र में RVNL को छोड़कर बाकी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। IRCTC के शेयर 1 फीसदी गिरकर 767.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हैं। वहीं, IRFC स्टॉक 1.50 फीसदी की गिरावट के साथ 143.70 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।