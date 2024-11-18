RVNL पर आया अपडेट, दक्षिण मध्य रेलवे से मिला ऑर्डर

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को दक्षिण मध्य रेलवे से 294.94 करोड़ रुपये का नया इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (EPC) ऑर्डर मिला है। इस परियोजना को 24 महीने में पूरा किया जाना है। हालांकि, इस घोषणा के बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

शेयर प्रदर्शन और तकनीकी संकेत

मौजूदा सत्र में RVNL के शेयर बीएसई पर 1.01% गिरकर 415.55 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 86,643 करोड़ रुपये रहा।

RVNL का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 36.2 पर है, जो न तो ओवरबॉट (अत्यधिक खरीद) और न ही ओवरसोल्ड (अत्यधिक बिक्री) क्षेत्र में है।

परियोजना का विवरण

यह अनुबंध तेलंगाना में मुदखेड-मेडचल दोहरीकरण परियोजना से संबंधित है। इसमें नवीपेट से इंदलवई (33.70 किमी) के बीच विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य शामिल है। हालांकि, निजामाबाद यार्ड (2.3 किमी) को परियोजना से बाहर रखा गया है।

कैसे रहे थे रिजल्ट्स?

RVNL के सितंबर 2024 तिमाही के परिणामों में कमजोर प्रदर्शन देखा गया:

शुद्ध लाभ: 27.24% की गिरावट, जो 286.88 करोड़ रुपये रहा (पिछले साल 394.26 करोड़ रुपये)।

राजस्व: 1.21% घटकर 4,854.95 करोड़ रुपये रह गया।

तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर, कंपनी का शुद्ध लाभ 28.12% और राजस्व 19.18% बढ़ा।

RVNL भारतीय रेलवे की एक क्रियान्वयन शाखा है, जो परियोजना विकास, डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन और कमीशनिंग तक की सभी प्रक्रियाओं को संभालती है। ये कंपनी टर्नकी आधार पर रेलवे परियोजनाओं को पूरा करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

