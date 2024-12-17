scorecardresearch
Railway PSU RVNL को मिला बड़ा ऑर्डर, फोकस में शेयर

Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) के शेयर मंगलवार को सुर्खियों में हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ₹270 करोड़ का एक स्वीकृति पत्र हासिल हुआ है।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 17, 2024 10:03 IST
 Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) के शेयर मंगलवार को सुर्खियों में हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ₹270 करोड़ का एक स्वीकृति पत्र हासिल हुआ है। BSE पर RVNL के शेयरआधे प्रतिशत की तेजी के साथ ₹472 पर ट्रेड कर रहा है। BSE पर RVNL का मार्केट कैप ₹97,975 करोड़ था। RVNL के शेयरों का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि में हाई वोलाटिलिटी को दर्शाता है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर मंगलवार को सुर्खियों में हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ₹270 करोड़ का एक स्वीकृति पत्र हासिल हुआ है। पिछले सत्र में BSE पर RVNL के शेयर 0.84% बढ़कर ₹469.90 पर बंद हुए। BSE पर RVNL का मार्केट कैप ₹97,975 करोड़ था। RVNL के शेयरों का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि में उच्च वोलाटिलिटी को दर्शाता है।

RVNL ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 27.24 प्रतिशत की गिरावट रिपोर्ट की। दूसरी तिमाही में प्रॉफिट ₹286.88 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹394.26 करोड़ था। ऑपरेशंस से होने वाली राजस्व में 1.21 प्रतिशत की गिरावट आई और यह ₹4,854.95 करोड़ से घटकर ₹4,914.32 करोड़ रह गई। RVNL का प्रॉफिट जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में 28.12 प्रतिशत बढ़ा और रेवेन्यू 19.18 प्रतिशत बढ़ा। Q2 FY25 में टैक्स खर्चों में 0.49 प्रतिशत की गिरावट आई (YoY) ₹4,731.52 करोड़ तक, लेकिन QoQ में यह 17.21 प्रतिशत बढ़ा।

RVNL भारतीय रेलवे का एक मह्तवपूर्ण अंग है और यह मंत्रालय द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए काम करता है। यह टर्नकी आधार पर काम करता है और प्रोजेक्ट के ग्रोथ के पूरे चक्र को संभालता है, जिसमें अवधारण, अनुमान तैयार करना, ठेके बुलाना और ठेका प्रबंधन शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 17, 2024