RVNL, IRCTC, Ircon International Stocks में क्या होने वाला है?

कुछ प्रमुख रेलवे स्टॉक्स, जिनमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं। निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं। मंगलवार के ट्रेडिंग सत्र से पहले आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं।

advertisement

IRCTC

मई 2024 से, IRCTC एक डाउनट्रेंड में है, लगातार लॉअर हाईज और लोअर लो बना रहा है। इस पैटर्न के चलते लगभग 340 अंकों की कुल सुधार हुआ है, जो मूल्य में 30 प्रतिशत की गिरावट के बराबर है। स्टॉक अपने 200-DEMA से नीचे कारोबार कर रहा है, जो निरंतर कमजोरी का मजबूत संकेत है। तकनीकी संकेतकों के मोर्चे पर, डेली चार्ट पर RSI और DMI दोनों और भी ज्यादा मंदी की ओर संकेत दे रहे हैं, जो स्टॉक के नेगेटिव नजरिये को मजबूत करते हैं। इन कारकों को देखते हुए, स्टॉक और गिर सकता है। हमारी उम्मीद है कि IRCTC आने वाले सेशन्स में ₹775 के स्तर तक पहुँच सकता है।

Rail Vikas Nigam

पिछले ट्रेडिंग सत्र में, RVNL ने अपने 200-DEMA पर सपोर्ट पाया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर है जो अक्सर तेजी के रुझान के दौरान अपट्रेंड सपोर्ट के रूप में काम करता है। साथ ही, डेली RSI ने एक तेजी दिखाई जेती, जो संकेत करता है कि खरीदारी की दिलचस्पी मौजूदा स्तरों पर मजबूत हो रही है। 200-DEMA पर सोपर्ट से RVNL को एक लंबी स्थिति के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाता है। स्टॉक में तेजी की स्थिति मजबूत करती है। इन कारकों के आधार पर ₹425-435 रेंज में स्टॉक में एंट्री करने की सलाह दी जाती है, जिसका टारगेट ₹490 है, जबकि डेली नीचे के जोखिम को प्रभावी रूप के लिए स्टॉप लॉस ₹400 रखा गया है।

Ircon International

यह अपने 200-DEMA से नीचे कारोबार कर रहा है, जो आमतौर पर मंदी के रुझान का संकेत देता है। इरकॉन ने पिछले ट्रेडिंग सत्र में कुछ उत्साहजनक तकनीकी संकेत दिखाए। यह एक लंबे समय से चल रही मंदी की ट्रेंडलाइन के ऊपर बंद हुआ, जो अक्सर संभावित ट्रेंड उलटने या कम से कम वर्तमान डाउनट्रेंड में एक रुकावट का संकेत देती है। इसके अलावा, डेली चार्ट पर RSI ने तेजी के संकेत दिखाएं है। यह सेटअप अगले रजिस्टेंस स्तर के रूप में 200 DEMA की ओर संभावित छोटे समय के मूव को दिखाता है। इन कारणों को देखते हुए, ₹199-202 रेंज में लंबी स्थिति की सिफारिश की जाती है, जिसका स्टॉप लॉस ₹193 पर रखा जाता है ताकि जोखिम को सीमित किया जा सके। इस ट्रेड के लिए टारगेट ₹216 निर्धारित किया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।