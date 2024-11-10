scorecardresearch
इस Small Cap शेयर में FIIs और DIIs बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी

एक ऐसी स्मॉल कंपनी जहां विदेशी निवेशक (FIIs) और घरेलू निवेशक (DIIs) अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर्स के लिए स्विचगियर इंजीनियरिंग और ECI कांट्रैक्ट्स की सर्विस देती है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 10, 2024 12:37 IST

इस म्लॉल कैप कंपनी का नाम RMC Switchgears Ltd है। कंपनी ने हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य का पहला 1,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें बैटरी स्टोरेज भी शामिल होगा। जयपुर में इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट RMC के रेन्यूएबल एनर्जी में विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और कंपनी की विकास रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सोलर पार्क को पूरा होने में 2-3 साल का समय लगने का अनुमान है और यह RMC के 1 GW ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, जो EPC और IPP मॉडल्स का मिश्रण होगा। यह प्रोजेक्ट RMC के विजन 2030 के अनुरूप है, जिसमें ₹35,000 करोड़ के रेवेन्यू लक्ष्य की योजना है।

FIIs और DIIs ने बढ़ाई हिस्सेदारी 
शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.93 प्रतिशत है। वहीं विदेशी निवेशक यानि FIIs की जहां सितंबर 2023 में हिस्सेदारी 0.74% थी वो करीब एक साल बाद सितंबर 2024 में 3.38%
हो गई है। वहीं घरेलू निवेशकों यानि DIIs की बात करें तो सितंबर 2023 में हिस्सेदारी 0.75% थी वो करीब एक साल बाद सितंबर 2024 में 0.91% हो गई है।

शुक्रवार को RMC स्विचगियर्स लिमिटेड के शेयर ₹732.50 प्रति शेयर के करीब बंद हुए। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप ₹755.08 करोड़ है। इस स्टॉक ने सिर्फ  3 साल में 4,000 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

वित्तीय सेहत
कंपनी के मार्च तिमाही 2024 के रिजल्ट्स देखें तो RMC स्विचगियर्स लिमिटेड ने ₹85 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के समान समय में ₹67 करोड़ था। इस अवधि में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹14 करोड़ रहा। नेट मुनाफा ₹7 करोड़ था। सालाना प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी ने FY24 में ₹173 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो FY23 में ₹125 करोड़ था। FY24 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹34 करोड़ था, जबकि नेट प्रॉफिट ₹15 करोड़ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 10, 2024