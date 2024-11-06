क्या RITES में नतीजों के बाद तेजी आएगी?

RITES लिमिटेड के शेयर आज फ्लैट रहे , अब सवाल ये है कि नतीजों के बाद क्या ये स्टॉक रिकवरी दिखाएगा या फिर इसमें और गिरावट हो सकती है। इस रेलवे कंपनी ने दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे जारी किए। कंपनी का शुद्ध लाभ 25% घटकर 82.50 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 110.17 करोड़ रुपये था। ऑपरेशनल रेवेन्यू 7% घटकर 540.86 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर आय (EPS) 2.10 रुपये से गिरकर 1.52 रुपये हो गई। कंपनी के बोर्ड ने 2024-25 के लिए 1.75 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश भी घोषित किया।

advertisement

कंपनी के पास ऑर्डर

इसके अलावा, आरआईटीईएस को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से 36.36 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई आरआईटीईएस को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) से RS-1 ट्रेनों के रेट्रोफिट कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 5 नवंबर को एक स्वीकृति पत्र (LOA) के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसमें 26 सितंबर को जारी डीएमआरसी टेंडर में आरआईटीईएस ने सबसे कम बोली लगाई थी।

स्टॉक का प्रदर्शन

पिछले एक महीने में स्टॉक ने फ्लैट प्रदर्शन किया है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल में इस स्टॉक ने 32 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

