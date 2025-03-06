RIL Share Price Target: मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries Ltd के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कई ब्रोकरेज फर्म्स ने रिलायंस पर अपना आउटलुक पॉजिटिव किया है और अपने रेटिंग को अपग्रेड किया है जिसके कारण शेयर में आज रैली देखने को मिल रही है।

RIL पर Kotak Institutional Equities की राय

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने Reliance Industries Ltd (RIL) के शेयर में हालिया करेक्शन के कारण अपने रेटिंग को अपग्रेड करते हुए Add से BUY कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1400 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कमजोर रिटेल बिजेनेस कंपनी के खराब प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण था, उम्मीद है कि स्टोर-रेशनलाइजेशन साइकल जल्द ही समाप्त हो जाएगा और रूस के प्रतिबंधों में वृद्धि और रेसिप्रोकल अमेरिकी टैरिफ के नतीजों से रिफाइनिंग आउटलुक कमजोर हो जाएगा।

RIL पर Jefferies की राय

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने इस शेयर पर अपनी BUY रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 1600 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है क्योंकि इसका रिटेल कारोबार धीमा हो रहा है और इसका O2C बिजनेस उम्मीद के मुताबिक ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हालांकि निवेशक बहुत अधिक नकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि आरआईएल के रिटेल कारोबार का मौजूदा बाजार मूल्य 48 बिलियन डॉलर है, जो कि इसके पिछले फंडिंग राउंड में प्राप्त 106 बिलियन डॉलर के वैल्यू से बहुत कम है।

RIL Share Price

दोपहर 12:58 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.93% या 22.70 रुपये की तेजी के साथ 1,198.30 अंक पर ट्रेड कर रहा था वहीं बीएसई पर शेयर 1.92% या 22.55 रुपये की तेजी के साथ 1198.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।