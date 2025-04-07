RIL Share Price: 52 Week Low पर पहुंचा शेयर! एक्सपर्ट बोले ‘मुंह में पानी लाने वाले लेवल पर स्टॉक’ - खरीदें?

RIL Share Price: सोमवार को मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries Ltd का शेयर अपने एक साल के नीचले स्तर को छुआ। मुकेश अंबानी की कंपनी का स्टॉक आज अपने 52 Week Low 1,115.55 रुपये को टच किया।

आज RIL 3% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। अब निवेशकों के मन में कहीं न कहीं यह सवाल जरूर आ रहा है की क्या रिलायंस को इस आकर्षक कीमत पर खरीदा जाए या नहीं। बिजनेस टुडे को विभिन्न एक्सपर्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

RIL को अभी खरीदें या नहीं?

चूंकि RIL का शेयर अपने एक साल के नीचले स्तर पर आ गया है इसलिए कुछ एनालिस्ट ने स्टॉक को इतनी कम कीमत पर, कंपनी के भविष्य के वैल्यू अनलॉकिंग को देखते हुए BUY करने की सलाह दी है।

SMIFS के रिसर्च प्रमुख शरद अवस्थी ने बिजनेस टुडे को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर इन मौजूदा वैल्यूएशन पर अच्छे दिख रहे हैं। रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस की संभावित लिस्टिंग अगले संभावित ट्रिगर हो सकते हैं। नए ऊर्जा कारोबार को बढ़ावा देना भी एक और ट्रिगर हो सकता है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति में भी 1,800-1,850 रुपये का स्तर स्टॉक के लिए फेयर प्राइस होगा।

चोलामंडलम सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख धर्मेश कांत ने कहा कि शेयर में काफी तेजी से गिरावट आई है। बाजार में बहुत अधिक वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। RIL के शेयरों के लिए 1,100-1,500 रुपये का स्तर मुंह में पानी लाने वाला है। एक्सपर्ट ने कहा कि निवेशकों के लिए एकमात्र सलाह यह होगी कि एक बार में निवेश न करें बल्कि इसे चरणों में खरीदें।

RIL Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.20% या 38.50 रुपये टूटकर 1166.20 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.78% या 33.45 रुपये गिरकर 1,171.25 रुपये पर बंद हुआ।

RIL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 5 साल में स्टॉक 110 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।