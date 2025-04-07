Stock Market Crash से ये निवेशक नहीं हुए परेशान, शेयर नहीं यहां लगाकर पाया 25 साल में सोच से परे रिटर्न
Share Market Vs Gold Return: स्टॉक मार्केट में जहां रिस्क है तो वहीं गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप इन दोनों में निवेश करते हैं तो जान लें कि इन दोनों में से किसने पिछले 25 साल में ज्यादा रिटर्न दिया है।
Gold Vs Stock Market Returns: इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। इतने ऑप्शन के बीच कई निवेशक शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ निवेशक बाकी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। पिछले साल सितंबर 2024 से शेयर बाजार में जबरदस्त बिकावाली देखने को मिली है। 7 अप्रैल 2025 को भी स्टॉक मार्केट में हाहाकार (Share Market Crash) मच गया है। बाजार में आई भारी गिरावट के बाद मार्केट इन्वेस्टर को तगड़ा नुकसान हुआ।
हालांकि, जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को नुकसान का सामना करना पड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ गोल्ड इन्वेस्टर (Gold Investor) मालामाल हो गए हैं। जेरोधा (Zerodha) के सीईओ नितिन कामथ (Nitin Kamath) ने निफ्टी 50 और गोल्ड (Gold) के रिटर्न डेटा साझा किया है। इस डेटा से साफ पता चलता है कि शेयर बाजार की तुलना में गोल्ड ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर दो साल की तुलना करें या फिर 25 साल की गोल्ड ने हमेशा निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है।
गोल्ड ने दिया बाजार से ज्यादा रिटर्न
नितिन कामथ के पोस्ट के अनुसार पिछले 25 साल में गोल्ड ने निफ्टी-50 से ज्यादा रिटर्न दिया है। साल 2000 में जहां निफ्टी ने 1,470% फीसदी रिटर्न दिया था। वहीं, दूसरी तरफ गोल्ड ने 2,027% का रिटर्न दिया। वर्ष 2008 में आई आर्थिक मंदी की बात करें या फिर कोविड महामारी की बात करें इन दोनों समय में सोने ने ज्यादा रिटर्न दिया है।
नितिन कामथ ने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय निवेशकों के लिए गोल्ड काफी अच्छा ऑप्शन है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग चीजों में बांटने में मदद करता है। अगर कोई निवेशक फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) में निवेश नहीं करना चाहता है तो वह डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) के रूप में निवेश कर सकतेा है। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि, निवेशक गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में निवे कर सकते हैं।
कामथ ने अपने पोस्ट में चार्ट शेयर किया था। इस चार्ट के जरिये उन्होंने बताया कि सोने ने कितना रिटर्न दिया है। इस चार्ट में साफ दिखाया गया कि मंदी के समय निफ्टी और गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के समय जहां निफ्टी में गिरावट आई वहीं गोल्ड स्थिर बना रहा।
2 साल में सोने ने दिया ज्यादा रिटर्न
साल 2025 के तीन महीने बीत गए हैं। इन तीन महीने में सोने की कीमतों (Gold Price) में तेजी आई है। जहां वर्ष 2025 में अभी तक सोने की कीमत में 18 फीसदी की तेजी आई तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी के लार्जकैप (Nifty LargeCap) में 6 फीसदी की गिरावट आई। पिछले साल 2024 में सोनी की कीमतों में 25 फीसदी की तेजी दर्ज हुई थी तो वहीं निफ्टी लार्जकैप 250 ने 19 फीसदी का रिटर्न दिया।