IREDA Q4 Results: NBFC सेक्टर की सरकारी कंपनी Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA) ने आज बाजार बंद होने के बाद बड़ी घोषणा की है। नवरत्न कंपनी ने मार्च 2025 के सामप्त तिमाही (Q4) और FY25 के फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है।

आज IREDA का शेयर 4% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं कंपनी ने Q4 रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी दी है।

IREDA Q4 Results

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि IREDA के बोर्ड मेंबर्स मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को 31 मार्च 2025 के समाप्त तिमाही (Q4) और समाप्त वित्त वर्ष (FY25) के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने के लिए बैठक करेगी।

IREDA Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 4.38% या 6.85 रुपये टूटकर 149.65 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.18% या 4.98 रुपये गिरकर 151.47 रुपये पर बंद हुआ।

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक आज कुल 27,83,686 इक्विटी शेयरों का कारोबार हुआ है। स्टॉक ने अपना 52 Week High 15 जुलाई 2024 को 310 रुपये का बनाया था तो वहीं स्टॉक ने अपना 52 Week Low 17 मार्च 2025 को 137 रुपये को टच किया था।

IREDA Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक सपाट रहा है। पिछले 3 महीने के दौरान शेयर 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

IREDA के बारे में

कंपनी भारत की नवरत्न कंपनी है जो जिसकी स्थापना 1987 में रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी दक्षता से संबंधित प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषित करने के लिए की गई थी। IREDA न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) के तहत आता है।