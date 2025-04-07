Penny Stock: एक पेनी स्टॉक ऐसा भी! 5 साल में 9300% का धमाकेदार रिटर्न - ₹10,000 बन गया ₹8 लाख - आपके पास है?

Penny Stock: शेयर बाजार में आज निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे रहा। सेंसेक्स करीब 3 प्रतिशत तो वहीं निफ्टी 3 प्रतिशत से अधिक गिरकर बंद हुआ।

इस भारी गिरावट के बीच आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आज 5% का लोअर सर्किट लगा है लेकिन इस छोटू शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में 9300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

इस शेयर ने निवेशकों के महज 10,000 रुपये के निवेश को सिर्फ 5 साल में 8 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Harshil Agrotech Ltd

Harshil Agrotech Share Price

कंपनी का शेयर आज सोमवार 7 अप्रैल को बीएसई पर 4.84% या 0.24 रुपये गिरकर 4.72 रुपये पर बंद हुआ था।

₹10,000 ऐसा बना ₹8 लाख

11 जून 2020 को शेयर की कीमत 0.050 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Harshil Agrotech के 2,00,000 (2 लाख) इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 4 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 8,00,000 रुपये (8 लाख) का कॉर्पस होता।

Harshil Agrotech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 34 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 555 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 3271 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 9339 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Harshil Agrotech Stock Split

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अक्टूबर 2024 में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा था।