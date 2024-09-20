दो साल में 10 गुना हुआ यह multibagger penny stock; अब नई योजनाओं को मिली मंजूरी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारदो साल में 10 गुना हुआ यह multibagger penny stock; अब नई योजनाओं को मिली मंजूरी

Pawan Kumar Nahar
Pawan Kumar Nahar
Delhi,UPDATED: Sep 20, 2024 13:17 IST

गुजरात की कंपनी Rhetan TMT Ltd के शेयरों ने बीते दो साल में दमदार रिटर्न दिया है। स्टील कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर बीते दो साल में 10 गुना की छलांग लगा चुके हैं और अब अहमदाबाद की कंपनी नए कारोबार में उतरने का तैयारी कर रही है, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड की बैठक बुलाई गई है।

20 सितंबर 2024 को कंपनी की बोर्ड बैठक

अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में Rhetan TMT ने कहा कि आज यानी शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 को कंपनी की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बोर्ड ने सोलर पावर प्लाट (Solar Power Plant) लगाने की मंजूरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसकी क्षमता दो मेगावॉट (2MW) होगी। इस प्लांट के लिए करीब 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र की जरूरत होगी और इसे अरावली जिले की बायड़ तालुका में लगाया जाएगा।

प्रोजेक्ट के लिए Letter of Intent (LoI)

इस प्रोजेक्ट के लिए Letter of Intent (LoI) पहले ही दिया जा चुका है। तमाम मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अब अपनी याचिका Gujarat Energy Development Agency (GEDA) को देने वाली है। इसके बाद कंपनी Technical Feasibility Report (TFR) हासिल करेगी और फिर प्रस्तावित जगह के लिए लीज का आवेदन किया जाएगा। इल सोलर प्लांट की ऊर्जा का इस्तेमाल कंपनी का उपयोग के लिए किया जाएगा।

शुक्रवार को Rhetan TMT के शेयरों में 7 फीसदी की छलांग लगाकर 17.10 रुपये का भाव दर्ज किया। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 1,300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। बीते दो साल में कंपनी के शेयरों 970% तक की छलांग लगाई है। सितंबर 2022 में इस शेयर की कीमत 1.6 रुपये के आसपास थी।

 स्टील कारोबार विस्तार के लिए अधिग्रहण के लिए भी हरी झंडी

इसके साथ ही कंपनी बोर्ड ने स्टील कारोबार विस्तार के लिए अधिग्रहण के लिए भी हरी झंडी दिखा दी है। इस बाबत, Rhetan TMT ने कई कंपनियों के साथ बातचीत करने वाली है और पूरे विश्लेषण के बाद ही अधिग्रहण को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा।

जून 2024 तिमाही में कंपनी ने 19.43 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज

जून 2024 तिमाही में कंपनी ने 19.43 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था, जबकि इसका मुनाफा 0.81 करोड़ रुपये का था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 64.77 करोड़ जबकि मुनाफा 3.87 करोड़ रुपये का था। अगस्त 2022 में लिस्ट कुई Rhetan TMT ने अपने SME IPO के जरिए 56 करोड़ रुपये जुटाए थे, तब कंपनी ने 7 रुपये के भाव से शेयर जारी किए थे।

 Rhetan TMT गुजरात के Lesha Group का हिस्सा

साल 1984 में शुरू हुई Rhetan TMT गुजरात के Lesha Group का हिस्सा है। कंपनी का प्लांट मेहसाणा में स्थित है। कंपनी की दैनिक क्षमता 100-120 मेट्रिक टन (MT) है। कंपनी भूकंप निरोधी TMT Bars बनाती है, जिनका उपयोग घर, ब्रिज, पुल और अन्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कंपनी Steel Round Bars भी बनाती है।

