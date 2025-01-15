scorecardresearch
उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में रिटेल निवेशक के लिए ये दो शेयर बन गए फेवरेट, 40 रुपये से कम है भाव

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में रिटर्न पाने के लिए रिटेल निवेशक छोटे स्टॉक की ओर रुख कर रहे हैं। अभी बाजार में रिटेल निवेशक दो कंपनियो के शेयर में खरीदारी कर रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 15, 2025 10:31 IST
NTPC Green share price: A market expert suggested adding this stock on dips.

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर खुले हैं। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले सत्रों में जारी गिरावट के बाद बाजार के साथ निवेशक भी रिकवरी मोड में है। रिटेल निवेशक रिटर्न पाने के लिए कम कीमत वाले स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। स्टॉक मार्केट में  ऐसे दो कंपनियों के शेयर भी है जिसे रिटेल निवेशक लगातार खरीद रहे हैं। यह Ujjivan Small Finance Bank और Easy Trip Planners के शेयर हैं। 

इन दो कंपनियों ने साल 2024 में नेगेटिव रिटर्न दिया था। पिछले महीने दिसंबर में ही इनके भाव 34 फीसदी गिर गए। इसके अलावा एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी भी घटी है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड से आधे फीसदी गिर गए। इन सबके बावजूद रिटेल निवेशक इन दोनों कंपनियों के शेयर लगातार खरीद रहे हैं। 

आज Ujjivan Small Finance Bank के शेयर 33.80 रुपये पर खुले और 10.20 बजे कंपनी के शेयर 0.65 फीसदी की तेजी के साथ 33.92 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड करने लगे। दूसरी तरफ Easy Trip Planners के शेयर 14.46 रुपये पर खुले और फिर उतार-चढ़ाव के कारण 14.29 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। करीब 10.22 बजे कंपनी के शेयर 0.28 फीसदी गिरकर 14.38  रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर परफॉर्मेंस (Ujjivan Small Finance Bank Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 4.78 फीसदी गिरे हैं। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयर 4.75 फीसदी चढ़ गए। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक का एम-कैप 6,596.79 करोड़ रुपये है। 

ईज़ी ट्रिप प्लानर्स शेयर परफॉर्मेंस (Easy Trip Planners Share Performance)

BSE के Analytics द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शेयर में एक साल में 4.73 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, बीते छह महीने में कंपनी के शेयर 4.79 फीसदी गिर गए हैं। कंपनी का एम-कैप 5,082.21 करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 15, 2025