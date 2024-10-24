scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारReliance Power Shares में क्यों लगा अपर सर्किट?

Reliance Power Shares में क्यों लगा अपर सर्किट?

Reliance Power के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। दरअसल तेजी का कारण है कि कंपनी को प्रिफरेंशियल शेयरों जारी कर 1,524.60 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 24, 2024 16:20 IST
Reliance Power
Reliance Power

Reliance Power के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। दरअसल तेजी का कारण है कि कंपनी को प्रिफरेंशियल शेयरों जारी कर 1,524.60 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। रिलायंस पावर के शेयरों में बीते कुछ महीनों से जबरदस्त उछाल आया है। इस साल अबतक शेयर करीब 78 प्रतिशत उछल चुका है।

advertisement

रिलायंस पावर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि पोस्टल बैलेट नोटिस के जरिये प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट नोटिस के मुताबिक कंपनी 33 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर 46.20 करोड़ शेयर में कन्वर्टेबल वारंट के प्रिफरेंशियल इश्यू के जरिये 1,524.60 करोड़ रुपये तक जुटाएगी।  

रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 23 सितंबर को प्रिफरेंशियल इश्यू के जरिये 1,525 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत प्रमोटर कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें 600 करोड़ रुपये डालेंगे। प्रिफरेंशियल इश्यू से कंपनी की नेटवर्थ करीब 11,155 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,680 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी।

कंपनी इस फ्रैश फंडा का इस्तेमाल बिजनेस ऑपरेशन के एक्सपेंशन्स, सब्सिडियरी या ज्वाइंट वेंचर्स में निवेश, कर्ज को कम करने और जनरल कॉरपोरेट इस्तेमाल के लिए करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 24, 2024