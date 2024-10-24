Reliance Power Shares में क्यों लगा अपर सर्किट?
Reliance Power के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। दरअसल तेजी का कारण है कि कंपनी को प्रिफरेंशियल शेयरों जारी कर 1,524.60 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। रिलायंस पावर के शेयरों में बीते कुछ महीनों से जबरदस्त उछाल आया है। इस साल अबतक शेयर करीब 78 प्रतिशत उछल चुका है।
रिलायंस पावर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि पोस्टल बैलेट नोटिस के जरिये प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट नोटिस के मुताबिक कंपनी 33 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर 46.20 करोड़ शेयर में कन्वर्टेबल वारंट के प्रिफरेंशियल इश्यू के जरिये 1,524.60 करोड़ रुपये तक जुटाएगी।
रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 23 सितंबर को प्रिफरेंशियल इश्यू के जरिये 1,525 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत प्रमोटर कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें 600 करोड़ रुपये डालेंगे। प्रिफरेंशियल इश्यू से कंपनी की नेटवर्थ करीब 11,155 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,680 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी।
कंपनी इस फ्रैश फंडा का इस्तेमाल बिजनेस ऑपरेशन के एक्सपेंशन्स, सब्सिडियरी या ज्वाइंट वेंचर्स में निवेश, कर्ज को कम करने और जनरल कॉरपोरेट इस्तेमाल के लिए करेगी।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।