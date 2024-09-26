11 दिनों में Reliance Power का शेयर 49 परसेंट दौड़ा, और भागेगा

रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को लगातार 11वें सत्र में तेजी रही। शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 44.16 रुपये के नए 52-हफ्तों के हाई पर पहुंच गया। बीएसई और एनएसई ने आरपावर के शेयर को ASM कैटेगरी में रखा है क्योंकि इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में भारी उतार-चढाव आया है।

दरअसल जब भी किसी शेयर में जरूरत से ज्यादा तेजी या मंदी आती है तो बीएसई और एनएसई ऐसे शेयरों को एएसएम कैटेगरी में रखती है।टेक्नीकल एनालिस्ट्स का मानना है कि इस शेयर पर पाजिटिव सेंटीमेंट है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के एनालिस्ट रवि सिंह ने कहा, "आरपावर में निकट भविष्य में 50 रुपये का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। लेकिन इस ट्रेड के लिए ट्रेडर स्टॉप लॉस 40 रुपये पर रखें।

आनंद राठी के वरिष्ठ एनालिस्ट जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक में सपोर्ट 42 रुपये पर है और 45 रुपये के स्तर से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इसमें 48 रुपये की तेजी आ सकती है।एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है कि रिलायंस पावर के शेयर की कीमत में तेजी है, लेकिन डेली चार्ट पर यह ओवरबॉट है और इसका अगला रेसिस्टेंस 48 रुपये पर है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 39 रुपये के सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग होने पर ये नीचे 33 रुपये तक जा सकता है।

बीएसई के अनुसार, कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 247.88 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 1.80 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.17 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 0.73 रहा।