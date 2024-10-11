scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Jio का धमाका प्लान! सिर्फ ₹39 में करें इंटरनेशनल कॉल

Reliance Jio का धमाका प्लान! सिर्फ ₹39 में करें इंटरनेशनल कॉल

टेलीकॉम दिग्गज Reliance Jio ने अपने इंटरनेशनल रिचार्ज प्लान को नया रूप दिया है। जिसमें नए प्लान सिर्फ ₹39 से शुरू होते हैं। नए प्लान 7 दिनों के लिए मिलते हैं और जियो का दावा है कि यह ISD मिनट सबसे किफायती दरों' पर पेश कर रहा है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 11, 2024 18:16 IST

जियो ने बांग्लादेश, यूके, सऊदी अरब, नेपाल, चीन, जर्मनी, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और इंडोनेशिया के लिए ISD रिचार्ज प्लान की दरों को संशोधित किया है।

रिलायंस जियो के नए ISD प्लान

 रिलायंस जियो का ISD प्लान अमेरिका और कनाडा के लिए ₹39 से शुरू होता है, जो 30 मिनट की बात करने का समय प्रदान करता है, जिसकी वैधता 7 दिन है। वहीं, बांग्लादेश के लिए ₹49 का प्लान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और हांगकांग के लिए ₹59 का प्लान है, जो क्रमशः 20 और 15 मिनट का बात करने का समय देता है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के लिए ₹69 का रिचार्ज प्लान है, जिसमें 15 मिनट का बात करने का समय है, और यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के लिए ₹79 का रिचार्ज प्लान है, जिसमें 10 मिनट का बात करने का समय है।

रिलायंस जियो के नए ₹1,028 और ₹1,029 प्लान

 ध्यान देने वाली बात यह है कि रिलायंस ने हाल ही में ₹1,028 और ₹1,029 के नए रिचार्ज प्लान भी पेश किए हैं, जिनमें कुछ मुफ्त फायदे शामिल हैं। ₹1,028 का प्लान 84 दिनों के लिए वैध है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, 100 SMS और प्रति दिन 2GB डेटा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह उन क्षेत्रों में मुफ्त 5G डेटा भी देता है जहां जियो का 5G कवरेज उपलब्ध है। यह Swiggy One Lite की मुफ्त सदस्यता और जियो के ऐप्स जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का एक्सेस भी प्रदान करता है।

वहीं, जियो का ₹1,029 प्लान ₹1,028 प्लान के समान कई फायदे देता है, जिसमें 84 दिनों की वैधता, 100 SMS, और प्रति दिन 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G कनेक्टिविटी शामिल हैं। हालांकि, इस प्लान के साथ, उपयोगकर्ताओं को जियो ऐप्स के अलावा अमेज़न प्राइम लाइट की सदस्यता का अतिरिक्त एक्सेस मिलेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 11, 2024